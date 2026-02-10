春節前最忙時刻　黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

▲台南市長黃偉哲在環保局長許仁澤陪同下，前往東、南區垃圾收運點慰勞清潔隊員並致贈新春紅包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，家戶大掃除進入高峰期，也是清潔隊員一年中最忙碌的時刻，台南市長黃偉哲10日在環保局長許仁澤陪同下，前往東區及南區垃圾收運點，慰勞正在第一線執行清運工作的清潔隊員，感謝大家堅守崗位、辛勤付出，為市民打造乾淨整潔的生活環境，並致贈新春賀禮與紅包，提前向清潔隊員拜早年。

黃偉哲市長下午分別到東區、南區兩處垃圾收運點，親自向清潔隊員發放新春紅包。正在執行清運作業的隊員們，接過市長送上的紅包與祝福，臉上洋溢笑容，紛紛表示是新春前最好的鼓勵與好采頭。黃偉哲也不忘叮嚀大家，在忙碌工作之餘務必注意自身健康與作業安全，平平安安過好年。

黃偉哲表示，清潔隊員除了日常環境清潔與垃圾清運外，在各項大型活動、節慶與重要場合舉辦時，也肩負起環境整理與維護市容的重要任務，是城市運作不可或缺的幕後英雄。他強調，市容整潔有賴清潔隊員全年無休的努力，對於大家的辛勞付出，市府只有滿滿的感謝，「謝謝大家，真的辛苦了」。

環保局長許仁澤也表示，春節前後垃圾量明顯增加，清潔隊員的工作負荷相當繁重，感謝同仁們的敬業精神，讓市民在過年期間仍能維持良好生活品質。他同時提醒市民配合垃圾收運時程，共同守護乾淨的居住環境。

許仁澤局長指出，垃圾收運時程為2月15日小年夜正常收運；2月16日除夕當天將提前4小時收運，服務至下午6時止；2月17日至19日（大年初一至初三）停止收運垃圾；2月20日大年初四則加班恢復收運。他呼籲市民朋友，停收垃圾期間切勿隨意棄置垃圾，齊心維護市容整潔，讓台南市在新春期間依然乾淨有序。