▲桃園設計庫喬遷，即日起進駐青年局二樓。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局10日舉辦「桃園設計庫基地喬遷」活動，宣告原位於中壢區新明市場的桃園設計庫，即日起進駐市府青年局二樓。青年局局長侯佳齡表示，桃園設計庫是青年設計人才彼此交流、相互激盪創意、累積實務經驗與拓展市場的重要平台。未來，桃園設計庫的作品展覽，則將於中原文創園區展出。

「桃園設計庫（Taoyuan Design Cool）」自110年起營運，為桃園市重要的設計共創基地，長期扮演青年設計人才與創意工作者的核心聚點與孵化場域。基地提供進駐辦公空間、共享工作區、共創交流場域、多功能展演空間及系統化培力課程資源，協助青年從創意發想、原型測試到市場落地，逐步建立專業能力與產業連結。

▲桃園設計庫喬遷至青年局二樓。（圖／青年局提供）

青年局表示，即日起進駐該局的「桃園設計庫」基地在空間規劃上更強調開放性與互動性，打造適合討論、展演與協作的場域，提升團隊跨域合作效率。基地跨域結合空間，持續推動設計講座、實作工作坊、成果展覽與企業媒合活動，促進設計、品牌、影像、科技與地方產業等跨域合作，持續形塑桃園設計產業發展新動能，帶動城市創新與產業升級。

▲桃園設計庫喬遷。（圖／青年局提供）

青年局歡迎對設計與創意充滿熱忱的青年加入桃園設計庫行列，無論是平面設計、產品設計、數位媒體、品牌策劃或跨域創作團隊，都能在此找到資源與夥伴，共同以設計翻轉城市想像，為桃園注入源源不絕的創新能量。