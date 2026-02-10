愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

▲國榮紙業捐贈救護車予雲林縣消防局，消防局長林文山代表受贈並回贈感謝狀，感謝企業回饋地方。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在救護車鳴笛聲背後，是一條條等待被守住的生命。為提升到院前緊急救護品質、強化第一線救援量能，國榮紙業股份有限公司捐贈救護車一部予雲林縣消防局，捐贈儀式於今（10）日在消防局舉行，由消防局長林文山代表受贈，並回贈感謝狀與紀念品，感謝企業以實際行動支持消防救護、守護縣民生命安全。

國榮紙業董事長曾國璽、總經理曾國棟皆為口湖鄉子弟，企業創立以來，長期以回收廢紙製紙，並以高保密、環保製程深耕市場，成為國內知名的機密文件銷毀專家。事業穩健成長之餘，企業始終秉持「取之社會、用之社會」的理念，這次捐贈救護車與相關救護器材，不僅完成父親回饋鄉里的心願，也將資源投入最需要即時反應的救護現場，為家鄉父老多添一道生命防線。

此次捐贈的救護車採用巴騰堡格紋設計，車身具高反光特性，在夜間或惡劣天候下辨識度大幅提升，兼顧美觀與行車安全，有助於降低事故風險，也提升消防救護人員出勤時的執勤安全。消防局表示，新式救護車的投入，將有效強化到院前救護能量，讓急重症患者在黃金時間內獲得更完善的照護。

到院前緊急救護是消防局的重要任務之一，全縣每年救護出勤超過3萬件。在縣長張麗善帶領下，縣府持續推動救護車汰舊換新與設備升級，目前全縣救護車均配備自動給氧機，讓到院前心跳停止（OHCA）患者在運送途中也能維持高品質心肺復甦術。消防局統計，113年度成功恢復自主心跳並康復出院者達30人，存活率由過往的7％提升至23.4％，顯示軟硬體資源與專業訓練同步精進，正逐步轉化為實際救命成果。

消防局指出，民間企業的善行義舉，是公共安全體系的重要後盾，透過公私協力補強救護資源，不僅提升整體救援效率，也讓每一次出勤都多一分把握。這輛滿載愛心的救護車，未來將穿梭在雲林鄉間道路上，把希望與生機，送到每一個需要的地方。