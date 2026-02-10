迎佛祖前先顧安全　南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合國家重要民俗活動「東山迎佛祖」即將登場，台南市消防局第一大隊東山分隊於10日在東山區碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，把握宗教盛會人潮聚集時機，向民眾加強宣導春節及活動期間各項防災安全觀念，期盼在虔誠迎送佛祖之際，也能確保活動圓滿順利、人員平安。

消防局表示，「東山迎佛祖」期間香火鼎盛、參與民眾眾多，防火與公共安全更顯重要。此次宣導重點涵蓋禁止燃放天燈、合法爆竹煙火施放規定、禁止田野引火、獨立式及連動式住宅用火災警報器裝設，以及逾期瓦斯鋼瓶辨識、防範一氧化碳中毒、用火用電安全與「人離火熄」等居家防災觀念，提醒民眾從日常生活做起，降低災害風險。

此外，現場也同步向民眾介紹消防志工與義消招募資訊，鼓勵有志民眾投入公共安全行列，一起成為守護社區的重要力量。消防人員準備多樣宣導品與互動說明，吸引不少親子與信眾駐足參與，讓防災知識在輕鬆氛圍中向下扎根。

「東山迎佛祖」相傳起源於清道光24年（西元1844年），火山碧雲寺因兵燹毀損，東山先民依佛祖指示迎請「正二媽」至東山安奉，並由東山區16村及鄰近白河區4里庄民合力興建碧軒寺，尊碧雲寺為「祖家」。自此，每年農曆12月23日恭送佛祖回碧雲寺過年，並於翌年正月10日舉行隆重返駕大典，形成流傳逾150年的重要宗教文化盛事。

台南市政府消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎指出，迎佛祖活動期間人潮密集、香火旺盛，民眾參與宗教活動時務必留意周遭環境安全，切勿隨意用火、燃燒雜草或違規施放爆竹煙火，攤商及住家也應加強用電與瓦斯設備檢查，並確認是否已設置住宅用火災警報器，共同防範災害發生。

消防局長楊宗林也提醒，春節與迎佛祖期間天氣寒冷，民眾使用熱水器、瓦斯爐具或取暖設備時，務必保持室內通風良好，防範一氧化碳中毒；同時呼籲大家遵守消防安全規定與活動秩序，以平安、虔誠的心迎送佛祖，讓傳統民俗活動在安全無虞的環境中圓滿進行。