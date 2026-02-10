　
地方 地方焦點

迎佛祖前先顧安全　南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合國家重要民俗活動「東山迎佛祖」即將登場，台南市消防局第一大隊東山分隊於10日在東山區碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，把握宗教盛會人潮聚集時機，向民眾加強宣導春節及活動期間各項防災安全觀念，期盼在虔誠迎送佛祖之際，也能確保活動圓滿順利、人員平安。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，「東山迎佛祖」期間香火鼎盛、參與民眾眾多，防火與公共安全更顯重要。此次宣導重點涵蓋禁止燃放天燈、合法爆竹煙火施放規定、禁止田野引火、獨立式及連動式住宅用火災警報器裝設，以及逾期瓦斯鋼瓶辨識、防範一氧化碳中毒、用火用電安全與「人離火熄」等居家防災觀念，提醒民眾從日常生活做起，降低災害風險。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，現場也同步向民眾介紹消防志工與義消招募資訊，鼓勵有志民眾投入公共安全行列，一起成為守護社區的重要力量。消防人員準備多樣宣導品與互動說明，吸引不少親子與信眾駐足參與，讓防災知識在輕鬆氛圍中向下扎根。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「東山迎佛祖」相傳起源於清道光24年（西元1844年），火山碧雲寺因兵燹毀損，東山先民依佛祖指示迎請「正二媽」至東山安奉，並由東山區16村及鄰近白河區4里庄民合力興建碧軒寺，尊碧雲寺為「祖家」。自此，每年農曆12月23日恭送佛祖回碧雲寺過年，並於翌年正月10日舉行隆重返駕大典，形成流傳逾150年的重要宗教文化盛事。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎指出，迎佛祖活動期間人潮密集、香火旺盛，民眾參與宗教活動時務必留意周遭環境安全，切勿隨意用火、燃燒雜草或違規施放爆竹煙火，攤商及住家也應加強用電與瓦斯設備檢查，並確認是否已設置住宅用火災警報器，共同防範災害發生。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林也提醒，春節與迎佛祖期間天氣寒冷，民眾使用熱水器、瓦斯爐具或取暖設備時，務必保持室內通風良好，防範一氧化碳中毒；同時呼籲大家遵守消防安全規定與活動秩序，以平安、虔誠的心迎送佛祖，讓傳統民俗活動在安全無虞的環境中圓滿進行。

▲南消一大隊東山分隊在碧軒寺大廟廣場辦理防火防災宣導，提醒迎佛祖活動期間注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

相關新聞

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

為強化民眾在大型災害發生時的自助與互助能力，提升災後存活機率，內政部消防署在取得中華文化總會授權後，製作推出「爭取三天，爭取更多時間」系列防災宣導影音，共分三部曲，內容涵蓋防災包準備、家庭防災計畫及急救課程等實用主題，提醒全民在平時就做好準備，把握災害初期最關鍵的72小時。

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

夜賞燈也學防災！南消一大月津港燈節夜間宣導守護年節安全

夜賞燈也學防災！南消一大月津港燈節夜間宣導守護年節安全

