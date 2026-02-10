警政署長張榮興視察桃機疏運　慰勉第一線執勤航警辛勞

▲警政署長張榮興今天到桃園國際機場視察，慰勉第一線執勤航警辛勞。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節9天連續假期將至，桃園國際機場旅運高峰逐日遞增，預估單日出入境旅客量突破16萬人次，警政署長張榮興今（10）日趕往桃機，慰勉第一線執勤員警的辛勞的航警局人員，致贈紅包與慰勉，指示航警局人員務必做好旅客疏運工作。

▲警政署長張榮興今天視察桃園國際機場視察，提前向第一線執勤人員拜年。（圖／航警局提供）

航警局表示，今年農曆春節連續假期為2月14至22日共計9天，根據交通部民航局與桃園機場公司統計資料顯示，今年春節疏運出境高峰將落在2月12至15日，單日出境旅客人數將超過8萬人次，其中2月14日當天甚至將達到8萬6千人次，比起去年成長百分之4。

▲警政署長張榮興今天視察桃園國際機場視察，發放紅包給第一線人員。（圖／航警局提供）

為因應出入境旅客大增，航警局規劃完整疏運計畫，預先完成安檢儀器保養工作及協調維護廠商技師駐點待命，安檢大隊除控管出境隊之現有員警勤休比例，保留適當安檢人力外，再增調其他各隊警力共228人次支援出境安檢工作，並隨時掌握現場狀況，於尖峰時段增開安檢線進行疏運。警政署也將調派保安警察第一總隊警力至桃園國際機場協勤，提昇整體安檢量能及維安等級，共同達成春節連續假期旅客疏運任務。

航警局提醒，建議旅客在春節連續假期出國旅遊能提早出發前往機場，整理行李時也要注意，常見危安物品，如刀、剪、工具及前往雪地會用到的「防滑釘鞋套（冰爪）」，都不能隨身或手提上機，應放於託運行李內交由航空公司運送；行動電源（每個容量不超過100瓦特/小時）與打火機（每人僅限1個非防風型）則是不能託運，應隨身攜帶或手提上機；進入管制區前請先將容器超過100毫升的飲料及罐頭等液（膠）態類物品拋棄或倒掉處理；進入安檢線前請先將平板與筆記型電腦取出，將身上穿戴帽子、外套、皮帶、長靴等物品脫掉，放入安檢置物盒通過X光儀檢查，就能大幅加快安檢通關速度。