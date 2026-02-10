一曲〈朋友〉唱出情誼　林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」感謝鳥取縣知事

▲外交部長林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」予日本鳥取縣知事平井伸治。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

為肯定長年促進台日各領域交流、深化雙邊友誼的具體貢獻，外交部長林佳龍今（10日）上午於外交部頒贈「外交之友貢獻獎」給日本鳥取縣知事平井伸治，林佳龍回顧自台中市長任內便和平井知事合作推動台日交流，平井知事更以中文演唱〈朋友〉一曲，象徵台日溫暖情誼，也期待未來雙方在青少年互訪、觀光合作交流等多元面向持續打造更深厚「羈絆」。

林佳龍提到，典禮致詞接近尾聲時，平井知事以濃濃日本口音的中文，唱出周華健〈朋友〉的歌詞「朋友一生一起走，那些日子不再有……」，旋律緩緩如一股暖流，流進現場每個人的心，「大家不約而同跟著節拍哼唱，那一刻不必言語，只要心領神會」。

林佳龍表示，與平井知事相識多年，彼此是老朋友。早在2018年底，林佳龍擔任台中市長期間舉辦「2018台中世界花卉博覽會」，平井知事即率領鳥取縣「鏘鏘傘舞」團隊來台共襄盛舉，並促成台中市與鳥取縣簽署友好交流協定，雙方也曾於市府一同合唱〈朋友〉。其後，林佳龍於交通部長任內，鳥取縣亦持續積極參與歷屆台灣燈會，為燈會增添更多亮點。

林佳龍進一步指出，去年5月台灣虎航開闢每週兩班桃園直飛鳥取航線，同年鳥取縣亦成功舉辦第16屆台日觀光高峰論壇。平井知事也表達，自林佳龍擔任台中市長、雙方簽署友好交流協定以來，鳥取縣始終全力推動台日交流，未來將積極促進青少年互訪與觀光合作，讓兩地情誼不斷深化。

林佳龍表示，今日在外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，感謝並表彰平井知事長年以來的投入與貢獻；而平井知事亦特別回贈一張「感謝狀」，象徵雙方相互珍惜的夥伴關係。林佳龍強調，雙方將持續攜手努力、也相互肯定，為台日打造更堅定、充滿「羈絆」的情誼。

展望未來，林佳龍指出，明年日本關西地區將舉辦世界壯年運動會，鳥取縣也將承辦射箭、自行車、槌球與柔道等四個項目賽事，預期將吸引各國選手與民眾前往參賽、交流。林佳龍並期待未來能親自造訪鳥取，與平井知事再度相會，品嘗傳說中的「砂場咖啡」，並感受鳥取「漫畫王國」的獨特魅力。