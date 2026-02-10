　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

▲《ETtoday民調雲》最新民調顯示，94.1%民眾支持「對於重大或累犯型詐騙案件，可研議納入體罰（如鞭刑）作為刑罰之一」。（圖／ETtoday民調雲）

▲《ETtoday民調雲》最新民調顯示，94.1%民眾支持「對於重大或累犯型詐騙案件，可研議納入體罰（如鞭刑）作為刑罰之一」。（圖／ETtoday民調雲）

記者蘇靖宸／台北報導

近年詐騙手法層出不窮，從假投資、假購物到冒充政府機構，已成高度關注的社會議題，國民黨立委洪孟楷日前倡議台灣應將鞭刑納入刑罰，還赴新加坡考察，引發關注。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，99.5%民眾表示本人或身邊親友曾接到過詐騙訊息，且有高達98.5%的民眾支持「全面加重詐騙相關刑責」；不僅如此，在推動鞭刑方面，94.1%民眾支持「對於重大或累犯型詐騙案件，可研議納入體罰（如鞭刑）作為刑罰之一」，顯示大眾相當支持加重刑責及推動鞭刑。

《ETtoday民調雲》今（10日）公布最新調查結果，顯示高達99.5%民眾表示本人或身邊親友曾接到過詐騙訊息，其中更有40.8%表示「經常收到」詐騙訊息。進一步來看，85.9%民眾表示本人或親友曾實際接觸過詐騙事件，更有47.3%民眾表示曾因詐騙導致財務損失，顯示詐騙事件不僅充斥民眾日常生活，甚至造成實際財損。

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷主張用鞭刑來懲罰詐騙。（資料照／記者李毓康攝）

針對目前台灣詐騙現況，97.2%民眾認為台灣詐騙問題相當嚴重。然而，78.9%民眾對於政府現行「打擊詐騙」作為感到不滿意。整體結果顯示，在詐騙問題被視為迫切且嚴峻的情況下，政府打擊詐騙的成效未能獲得普遍民眾的肯定。

在詐騙接觸管道方面，民眾接觸詐騙的主要途徑以通訊與網路平台為主，前三名為「電話」（62.3%）、「通訊軟體」（48.8%）及「社群媒體」（44.3%），反映詐騙訊息已高度滲透民眾的日常通訊及媒體環境。進一步從詐騙類型來看，最常見的詐騙手法前三名為「中獎通知／假抽獎詐騙」（45.5%）、「假冒銀行、電信業者、檢警或政府機構」（43.6%），以及「網購包裹、簡訊通知取貨詐騙」（39.8%）。

另，近年來通路詐騙事件頻傳，詐騙多經在便利商店取件、物流寄送方式發生，引發外界對通路把關責任的關注，在通路防詐責任歸屬上，75.5%民眾同意「便利商店與物流通路應在防制詐騙上承擔更多責任」，進一步詢問具體防詐作法，多數民眾認為「強化取貨與寄件身分驗證」（73.1%）、「政府與業者即時資訊共享」（66.6%）及「提高未落實防詐機制的責任」（65.1%），有助於降低詐騙集團透過通路行騙的風險，顯示民眾普遍支持透過制度與管理機制強化通路防詐。

針對當前詐騙刑責是否過輕，導致詐騙事件頻傳，高達98.5%的民眾支持「全面加重詐騙相關刑責」。在加重刑責方面，近期洪孟楷主張，政府可參考新加坡作法，研議增設「鞭刑」制度，以作為遏止詐騙、虐童、性侵等重大犯罪的手段之一。

對於借鏡他國體罰制度遏止詐騙，97.7%民眾表示認同「台灣可理性研究國外經驗對特定犯罪設有體罰制度、採取高刑期或罰金為嚇阻手段，作為制度討論參考」；在推動「鞭刑」制度方面，94.1%民眾支持「對於重大或累犯型詐騙案件，可研議納入體罰（如鞭刑）作為刑罰之一。」，顯示大眾相當支持加重刑責及推動「鞭刑」。

《ETtoday民調雲》此次調查的時間為2026年2月5日至2月8日，針對全台18歲以上民眾進行「詐騙調查」，回收有效樣本數1,607份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為正負2.44%。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

演員全翻臉！《世紀血案》眾星硬起來：阻止電影上映
快訊／收賄320萬！李明峯「續押禁見」
快訊／台中女「28樓頂墜落」！
行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員嘆：如高能量炸彈

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

詐騙花招百出，隨時都要警惕好康訊息。前台北市議員童仲彥表示，近日收到一封「momo雲端發票中獎通知」，內容看似正式，卻暗藏詐騙陷阱，他也差點被騙，「提醒大家一定要小心！」值得注意的是，也有其他網友發文提醒，掀起細節討論。

收6兩8錢金條助詐105萬　車手判關2年

收6兩8錢金條助詐105萬　車手判關2年

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

籃球教練詐101位大學生　重判7年4月

籃球教練詐101位大學生　重判7年4月

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

洪孟楷鞭刑民調詐騙

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

