政治

中國官媒轟文總春節用字沒「Chinese」　網發現中國外交部也是！

▲▼中國官媒批評文總春節的英文用字沒有使用「Chinese New year」，而是「Lunar New year」，但被網友發現，中國外交部同樣使用「Lunar New year」。（圖／社群平台X）

▲中國官媒批評文總春節的英文用字沒有使用「Chinese New year」，而是「Lunar New year」，但被網友發現，中國外交部同樣使用「Lunar New year」。（圖／社群平台X）

記者陶本和／台北報導

中華文化總會一直以來在宣傳春節節目時，英文採用「Lunar New Year」而非「Chinese New Year」，遭到中國官媒央視批評，連國民黨籍的市議員詹江村也砲轟「數典忘祖」；不過，近期也有不少網友發現，中國外交部在官方的官網，同樣是使用「Lunar New Year」，也沒有一定要使用「Chinese New Year」。

央視旗下的《看台海》昨天（9日）刊登報導指出，春節國際通用說法應為「Chinese New Year」，並點名台灣的文化總會，刻意改用「Lunar New Year」。對此，國民黨桃園市議員詹江村則批評文總是「數典忘祖」，他強調春節是中國人固有的傳統文化，沒必要好好的中國人不當，去搞所謂的「Lunar new year」。

不過，旅義華裔作家「李老師不是你老師」李穎在社群平台貼出，中國外交部歷年公開資料，發現中國官方其實是長期混用「Chinese New Year」與「Lunar New Year」的。

不少網友發現，在中國外交部公開的官網上，同樣有不少以「Lunar New Year」為標題的正式新聞稿；此外，中國駐美大使謝鋒在今年1月出席活動時，其正式的官方新聞內容，也是使用「Lunar New Year」，沒有一定要使用「Chinese New Year」。

▼中國官媒批評文總春節的英文用字沒有使用「Chinese New year」，而是「Lunar New year」，但被網友發現，中國外交部同樣使用「Lunar New year」。（圖／社群平台X）

▲▼中國官媒批評文總春節的英文用字沒有使用「Chinese New year」，而是「Lunar New year」，但被網友發現，中國外交部同樣使用「Lunar New year」。（圖／社群平台X）▲▼中國官媒批評文總春節的英文用字沒有使用「Chinese New year」，而是「Lunar New year」，但被網友發現，中國外交部同樣使用「Lunar New year」。（圖／社群平台X）

