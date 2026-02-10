中嘉寬頻-北健土地公迎新春　深化在地文化與公益連結

▲許巧妮總經理(右一)強調，中嘉寬頻-北健攜手土地公迎新春，深化在地文化與公益連結。（圖／北健提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為迎接丙午馬年，桃園市土地公文化館日前舉辦「名家揮毫喜迎春」活動，除邀請桃園市漢字文化學會書法名家揮毫贈春聯外，更首度與在地媒體中嘉寬頻-北健合作，將攝影棚搬進文化館。透過書法藝術與現代媒體科技的跨界結合，讓民眾在感受年節氣氛的同時，體驗書藝與媒體識讀的樂趣。

中嘉寬頻-北健總經理許巧妮10日表示，「名家揮毫喜迎春」活動，書法老師們運筆如飛，不僅書寫傳統對聯，更發揮巧思將生肖「馬」融入字體設計。桃園市漢字文化學會老師呂國祈表示，將「春」字與「馬」的意象結合，設計出「馬春」合體字，取其台語諧音「有存（剩）」的吉祥寓意，祝福民眾新的一年五穀豐收、年年有餘。

▲名家揮毫喜迎春。（圖／北健提供）

除了名家揮毫，現場也特別設置拓印體驗區，讓孩童利用海綿與模具親手製作春聯。書法老師李杏芬指出，拓印方式簡單易學，小朋友能透過DIY過程獲得成就感，將自己親手製作的春聯帶回家張貼，更具教育意義。

▲邀請民眾在鏡頭前分享「心目中的土地公」形象。（圖／北健提供）

另外，中嘉寬頻-北健也於現場設置「在地有福．與神明同行」簡易攝影棚綠幕體驗區，邀請民眾在鏡頭前分享「心目中的土地公」形象，透過影像拍攝體驗落實媒體近用，也讓更多民眾可以認識公用頻道。此外也規劃了「好運連筊大挑戰」，只要完成公用頻道相關問答，即可進入擲筊挑戰環節，連續聖筊可以獲得越好的禮品，包含湯鍋、春聯、滑鼠、滑鼠墊等百份好禮。

許巧妮總經理強調，公用頻道是屬於全民的發聲平台，民眾所拍攝的短影片，預計將於3月份在CH3頻道播出，落實「人人都能成為公用頻道主角」的媒體近用理念；而這場結合傳統民俗與現代科技的迎春活動，中嘉寬頻-北健期盼透過跨界合作，不僅傳承漢字文化之美，也讓在地聲音透過公用頻道被更多人看見，與市民朋友一同歡喜迎接嶄新的一年。