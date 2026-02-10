高樓火災搶救先備戰　台南市消防第六大隊實地踏勘強化應變

▲台南市消防局第六大隊前往大道新城社區辦理高樓建築實地踏勘，提前掌握救災動線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應台南市近年工商發展快速，高樓建築物數量持續增加，為強化高層建築火災搶救應變能力，台南市消防局第六大隊於10日前往「大道新城」社區辦理高樓建築實地踏勘，透過現場勘查與實務交流，提前掌握建築特性與救災動線，確保災害發生時能迅速部署，有效守護市民生命財產安全。

消防局指出，高樓建築一旦發生火災，因散熱與排煙不易，濃煙可能透過空調系統及各類管道迅速蔓延，加上高樓層不利外部雲梯車救援，往往大幅提高整體搶救難度。本次踏勘重點即在於釐清大道新城地下室與各棟大樓間的連通動線，以及災害發生時消防車輛可進入的出入口位置，俾利消防人員第一時間完成部署。

踏勘過程中，消防人員實地檢視社區公共空間、地下停車場、各項管線配置與消防設備，並透過說明與討論，逐一確認火災發生時的應變流程，包括火場指揮架構、前進集結站位置、作業梯與疏散梯配置、水源供給方式及人命救助動線等關鍵環節。

同時也實際演練高層建築消防專用緊急升降機、連結送水管及中繼消防幫浦的運用方式，模擬高樓火災搶救情境，藉此克服高樓救災限制，提升整體搶救效率與人員安全。

消防局長楊宗林表示，透過高樓建築實地踏勘，不僅能讓消防人員熟悉建築環境與消防設備配置，也能預先擬定完善的搶救計畫，強化火場指揮官與救災幕僚間的分工與協調能力，確保災害發生時能迅速、有效應變。

市長黃偉哲指出，透過實地踏勘提前掌握高樓場所的潛在危害因子，並預先研擬因應對策，有助於提升消防搶救效能，更能為市民打造安全無虞的居住環境，感謝消防同仁平時紮實整備，默默守護城市安全。