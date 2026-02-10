月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

▲男子應徵月薪10萬包吃住慘遭囚禁淪洗錢車手，被押往銀行提款900萬神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名張姓男子在網路上看到「月薪10萬起跳、包吃包住、免出國」的文書工作廣告，應徵後竟被詐騙集團帶往民宿囚禁長達7天，行動遭控制，淪為洗錢車手。當他前往銀行申辦金融卡意圖提領高達900萬元的詐騙款項時，透露出詭異緊張神情，機警的行員察覺有異報警，才讓整起案件曝光，孫等6名詐團成員因此落網。

這起案件起源於111年11月，張姓男子在網路上被「月薪10萬、包吃包住」的優渥條件吸引，前往應徵後，隨即被帶到位於和美鎮的一間民宿。行動自由就遭到剝奪，被孫、趙、鄭、李、戴及楊女等集團成員輪流看管，目的是防止他報警或掛失帳戶。

囚禁期間，張男被迫交出自己名下三個網路銀行帳號密碼，並在集團成員陪同下至銀行開設外幣帳戶。詐騙集團則利用這些帳戶，對外以投資等話術行騙，其中被害人張、彭等人遭詐騙超過900萬元。張男的任務，就是在集團指令下，準備提領這些犯罪所得。

整起事件的轉捩點發生在111年11月21日。當天下午，孫、趙帶著張男前往銀行，準備申辦提款卡以利後續提款。張男神色緊張且提領金額異常龐大，引起行員警覺並通報警方。警方到場後，先控制張男，並根據其供稱「外面還有同夥」，順利在銀行外逮捕負責把風的孫與趙，進而循線瓦解這個囚禁據點。

在法院審理過程中，主嫌孫辯稱自己只是來「面試高薪工作」，到民宿時張男已在場，無人限制其自由，去銀行時自己在車上睡覺，對詐欺一事不知情。其辯護人也稱，僅有其他共犯指證，缺乏補強證據。另一被告戴男則辯稱，自己只是應徵「打雜、陪同外出」的助理工作，對詐欺集團並不知情，僅承認看管張男涉及妨害自由。

但法官根據事證及其過往類似前科，認定他們主觀上明知犯罪模式，是集團運作不可或缺的一環，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢及私行拘禁等罪，分別判處6年3月至5年1月徒刑，其中張男因提供帳戶，遭判刑10月，另名被告則因證據不足獲判無罪。

