　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

▲男子應徵月薪包吃住淪人肉提款機，押往銀行取款神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲男子應徵月薪10萬包吃住慘遭囚禁淪洗錢車手，被押往銀行提款900萬神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名張姓男子在網路上看到「月薪10萬起跳、包吃包住、免出國」的文書工作廣告，應徵後竟被詐騙集團帶往民宿囚禁長達7天，行動遭控制，淪為洗錢車手。當他前往銀行申辦金融卡意圖提領高達900萬元的詐騙款項時，透露出詭異緊張神情，機警的行員察覺有異報警，才讓整起案件曝光，孫等6名詐團成員因此落網。

這起案件起源於111年11月，張姓男子在網路上被「月薪10萬、包吃包住」的優渥條件吸引，前往應徵後，隨即被帶到位於和美鎮的一間民宿。行動自由就遭到剝奪，被孫、趙、鄭、李、戴及楊女等集團成員輪流看管，目的是防止他報警或掛失帳戶。

▲男子應徵月薪包吃住淪人肉提款機，押往銀行取款神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲警方逮捕詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

囚禁期間，張男被迫交出自己名下三個網路銀行帳號密碼，並在集團成員陪同下至銀行開設外幣帳戶。詐騙集團則利用這些帳戶，對外以投資等話術行騙，其中被害人張、彭等人遭詐騙超過900萬元。張男的任務，就是在集團指令下，準備提領這些犯罪所得。

整起事件的轉捩點發生在111年11月21日。當天下午，孫、趙帶著張男前往銀行，準備申辦提款卡以利後續提款。張男神色緊張且提領金額異常龐大，引起行員警覺並通報警方。警方到場後，先控制張男，並根據其供稱「外面還有同夥」，順利在銀行外逮捕負責把風的孫與趙，進而循線瓦解這個囚禁據點。

▲男子應徵月薪包吃住淪人肉提款機，押往銀行取款神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲警方搜出相關做案工具。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

在法院審理過程中，主嫌孫辯稱自己只是來「面試高薪工作」，到民宿時張男已在場，無人限制其自由，去銀行時自己在車上睡覺，對詐欺一事不知情。其辯護人也稱，僅有其他共犯指證，缺乏補強證據。另一被告戴男則辯稱，自己只是應徵「打雜、陪同外出」的助理工作，對詐欺集團並不知情，僅承認看管張男涉及妨害自由。

但法官根據事證及其過往類似前科，認定他們主觀上明知犯罪模式，是集團運作不可或缺的一環，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢及私行拘禁等罪，分別判處6年3月至5年1月徒刑，其中張男因提供帳戶，遭判刑10月，另名被告則因證據不足獲判無罪。

▲男子應徵月薪包吃住淪人肉提款機，押往銀行取款神情緊張遭識破咬出詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲警方逮捕詐團成員。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演員全翻臉！《世紀血案》眾星硬起來：阻止電影上映
快訊／收賄320萬！李明峯「續押禁見」
快訊／台中女「28樓頂墜落」！
行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員嘆：如高能量炸彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

快訊／假捐贈真收賄320萬！前台南消防局長李明峯「續押禁見」

快訊／台中28歲女「28樓頂墜落」　失去呼吸心跳送醫搶命中

酒駕賓士撞機車肇逃害69歲嬤腦出血　嘉義梅山農會主任20萬交保

警政署長張榮興視察桃機疏運　慰勉第一線執勤航警辛勞

新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩臨檢...一夜之間強勢拘捕98人

屏東南州住宅起火！勇消出動7車15人搶救…59歲燒燙傷送醫

高金素梅辦活動「浮報支出A補助」　多族群協會理事長也遭約談

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

快訊／假捐贈真收賄320萬！前台南消防局長李明峯「續押禁見」

快訊／台中28歲女「28樓頂墜落」　失去呼吸心跳送醫搶命中

酒駕賓士撞機車肇逃害69歲嬤腦出血　嘉義梅山農會主任20萬交保

警政署長張榮興視察桃機疏運　慰勉第一線執勤航警辛勞

新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩臨檢...一夜之間強勢拘捕98人

屏東南州住宅起火！勇消出動7車15人搶救…59歲燒燙傷送醫

高金素梅辦活動「浮報支出A補助」　多族群協會理事長也遭約談

《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

江坤宇、高承睿7星齊聚挺運彩！「一注逗相挺」挹注運發基金破600億

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

神木隆之介宣布結婚！　「甜娶圈外女友」公司發聲證實

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

消失網紅7寶媽爆「升8寶媽」！候診區男女主角曝光掀騷動　網震驚

三蘆初選民調今復查　民眾黨：兩位擬參選人需要一些時間考慮

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

即／花蓮轎車自撞翻覆　空軍基地憲兵不治

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

更多熱門

相關新聞

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

近年詐騙手法層出不窮，從假投資、假購物到冒充政府機構，已成高度關注的社會議題，國民黨立委洪孟楷日前倡議台灣應將鞭刑納入刑罰，還赴新加坡考察，引發關注。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，高達98.5%的民眾支持「全面加重詐騙相關刑責」；不僅如此，在推動鞭刑方面，94.1%民眾支持「對於重大或累犯型詐騙案件，可研議納入體罰（如鞭刑）作為刑罰之一」，顯示大眾相當支持加重刑責及推動鞭刑。

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

後輪「磨到全平」男大生慘死　技師驚呼：早該換了

後輪「磨到全平」男大生慘死　技師驚呼：早該換了

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

「Momo發票」中4千塊！他揪1細節：絕對詐騙

關鍵字：

彰化人肉提款機車手囚禁詐騙洗錢

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面