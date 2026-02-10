住警器即時示警救一命　台南七股瓦斯爐忘關驚險化解

▲台南市七股區住宅因瓦斯爐未關導致白煙瀰漫，住警器即時示警成功阻止火災發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

住宅用火災警報器再度發揮關鍵救命功能，台南市七股區竹橋里一處住宅，9日晚間9時許因廚房瓦斯爐火未確實關閉，導致鍋具過熱產生大量白煙，屋內逐漸瀰漫煙霧，所幸住家客廳已設置住宅用火災警報器，第一時間偵測異常並發出高分貝警示聲響，成功提醒屋主即刻察覺危險，及時關閉爐火，避免一場可能發生的火災。

南消三大隊七股消防分隊接獲派遣後立即到場查看，確認現場並未發生明火，也無人員傷亡。消防人員指出，本案屬典型「用火不慎」情形，若非住警器及早作動提醒，白煙持續累積後恐引燃周邊可燃物，後果不堪設想。

消防局說明，廚房用火不慎是住宅火災最常見的起火原因之一，民眾在烹煮過程中，若因接聽電話、短暫離開或一時疏忽，極易造成鍋具乾燒、油煙蓄積，而許多火災往往就發生在尚未察覺異狀的關鍵幾分鐘內。住警器的即時示警功能，正是在這段「黃金反應時間」中，扮演阻止災害擴大的關鍵角色。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，住警器的核心價值在於「及早發現、及早反應、及早逃生」，本案中，住警器在火勢尚未成形前即先「嗅」到危機，為屋主爭取最寶貴的反應時間。他強調，住警器體積小、免配線、安裝簡易且價格親民，卻能在火災初期發揮極大效益，是居家防護中CP值最高的防災設備之一。

消防局局長楊宗林指出，住警器在夜間、獨居長者家庭或住宅結構較為複雜的環境中，更是守護生命安全的重要防線。消防局持續透過基層消防分隊進行防火宣導與家戶訪視，協助民眾正確安裝住警器，建議設置於寢室、樓梯及走道等位置，以提升整體防災效能。

台南市長黃偉哲表示，市府長期推動住宅用火災警報器設置政策，就是希望將災害風險阻絕於火災發生之前。這起案例再次證明，防災設備不是「裝好看」，而是真正能在關鍵時刻救命。市府將持續結合基層消防力量，深化防火宣導，讓防災成為市民生活的一部分，共同打造更安全、更有韌性的城市。