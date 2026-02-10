　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

▲▼新北市消防局今辦救災安全共識營 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市消防局今辦救災安全共識營 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局為了全面提升第一線救災效能並守護消防同仁安危，今（10日）在緊急應變指揮學院（ERCA）展開「救災安全共識營」。訓練規劃三梯次，集結全體外勤幹部針對火場安全意識、救災模組及跨大隊作業機制進行深度交流，目標是將安全觀念深植在每一項執勤環節。

▲▼新北市消防局今辦救災安全共識營 。（圖／記者陳以昇翻攝）

面對多變的災害型態與在隊人力配置現況，此次共識營特別針對「跨大隊協作機制」進行探討。重點包含強化不同單位間的聯繫，確保聯合救災時能迅速銜接。依循制度化救災模組，提升指揮調度的精準度與效率。並在有限量能下培養默契，以應對高強度、高風險的災害現場。

在消防職業安全改革方面，消防局積極推動系統化的職安風險評估機制，落實《消防法》中「安全衛生防護專章」的規定。針對火場救災及高風險化學災害進行危害辨識與風險分析。明確落實消防人員的「退避權」與「資訊權」，從事前預防到救災控管建立完整體系。藉由定期模擬演練與自主檢核，兼顧公共安全與基層權益。

新北市消防局陳崇岳局長強調，「保障自身安全」是執行所有救援任務的核心前提。局方除了持續辦理指揮官與安全官的專業訓練外，也將積極汰換新型救災裝備、車輛，致力精進救災專業，建構一個安全且具韌性的消防體系，守護市民與同仁的生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演員全翻臉！《世紀血案》眾星硬起來：阻止電影上映
快訊／收賄320萬！李明峯「續押禁見」
快訊／台中女「28樓頂墜落」！
行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員嘆：如高能量炸彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

快訊／假捐贈真收賄320萬！前台南消防局長李明峯「續押禁見」

快訊／台中28歲女「28樓頂墜落」　失去呼吸心跳送醫搶命中

酒駕賓士撞機車肇逃害69歲嬤腦出血　嘉義梅山農會主任20萬交保

警政署長張榮興視察桃機疏運　慰勉第一線執勤航警辛勞

新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩臨檢...一夜之間強勢拘捕98人

屏東南州住宅起火！勇消出動7車15人搶救…59歲燒燙傷送醫

高金素梅辦活動「浮報支出A補助」　多族群協會理事長也遭約談

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

月薪10萬包吃住沒出國！求職慘囚淪人肉ATM　一個眼神反殺詐團

快訊／假捐贈真收賄320萬！前台南消防局長李明峯「續押禁見」

快訊／台中28歲女「28樓頂墜落」　失去呼吸心跳送醫搶命中

酒駕賓士撞機車肇逃害69歲嬤腦出血　嘉義梅山農會主任20萬交保

警政署長張榮興視察桃機疏運　慰勉第一線執勤航警辛勞

新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩臨檢...一夜之間強勢拘捕98人

屏東南州住宅起火！勇消出動7車15人搶救…59歲燒燙傷送醫

高金素梅辦活動「浮報支出A補助」　多族群協會理事長也遭約談

《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

江坤宇、高承睿7星齊聚挺運彩！「一注逗相挺」挹注運發基金破600億

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

神木隆之介宣布結婚！　「甜娶圈外女友」公司發聲證實

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

消失網紅7寶媽爆「升8寶媽」！候診區男女主角曝光掀騷動　網震驚

三蘆初選民調今復查　民眾黨：兩位擬參選人需要一些時間考慮

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

即／花蓮轎車自撞翻覆　空軍基地憲兵不治

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

更多熱門

相關新聞

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

你是否曾注意過家裡附近的消防局長什麼樣子？對於大多數人來說，消防隊可能只是路過一抹亮眼紅色的存在，又或是深夜裡呼嘯而過的警笛聲來源。但民眾可能都不知道，對於這群24小時全年無休、用生命在與死神拔河的打火弟兄來說，「家」的品質，往往決定了救援的生死瞬間！

台日消防交流再深化　東京消防廳駐新北3週

台日消防交流再深化　東京消防廳駐新北3週

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

新北消防奪總統盃黑客松獎　無人機將開「空中血路」

新北特搜獲捐帳篷　提升休息品質

新北特搜獲捐帳篷　提升休息品質

關鍵字：

新北市消防局陳崇岳救災安全共識營

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面