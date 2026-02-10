新北消防3梯次共識營！強化火場意識推動職安...籲保障自身安全

▲▼新北市消防局今辦救災安全共識營 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局為了全面提升第一線救災效能並守護消防同仁安危，今（10日）在緊急應變指揮學院（ERCA）展開「救災安全共識營」。訓練規劃三梯次，集結全體外勤幹部針對火場安全意識、救災模組及跨大隊作業機制進行深度交流，目標是將安全觀念深植在每一項執勤環節。

面對多變的災害型態與在隊人力配置現況，此次共識營特別針對「跨大隊協作機制」進行探討。重點包含強化不同單位間的聯繫，確保聯合救災時能迅速銜接。依循制度化救災模組，提升指揮調度的精準度與效率。並在有限量能下培養默契，以應對高強度、高風險的災害現場。

在消防職業安全改革方面，消防局積極推動系統化的職安風險評估機制，落實《消防法》中「安全衛生防護專章」的規定。針對火場救災及高風險化學災害進行危害辨識與風險分析。明確落實消防人員的「退避權」與「資訊權」，從事前預防到救災控管建立完整體系。藉由定期模擬演練與自主檢核，兼顧公共安全與基層權益。

新北市消防局陳崇岳局長強調，「保障自身安全」是執行所有救援任務的核心前提。局方除了持續辦理指揮官與安全官的專業訓練外，也將積極汰換新型救災裝備、車輛，致力精進救災專業，建構一個安全且具韌性的消防體系，守護市民與同仁的生命財產安全。