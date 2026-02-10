　
社會 社會焦點 保障人權

高金素梅辦活動「浮報支出A補助」　多族群協會理事長也遭約談

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污案，懷疑高金除涉以人頭詐領國會助理費外，也利用人頭非法輸入中國製快篩試劑，還疑似透過原住民多族群協會，在舉辦演唱會等活動時浮報支出成本，向公營事業申請補助款，高金素梅與前、現任助理，協會理事長周陳文彬等人目前仍在調查局國安站接受訊問。

▲高金素梅涉嫌透過創設的原住民協會詐領補助款，幫協會辦活動的文創公司陳姓負責人遭約談偵訊。（圖／記者呂佳賢攝）

高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，曾在2009年莫拉克颱風造成八八水災期間，代替中共發放的1億元補助款給原住民，引起不小爭議，如今這個協會成為高金素梅遭調查的3大弊案重點之一。

檢調懷疑，原住民多族群協會涉嫌從2015年起，趁著原民會、中油、台電等單位，每年會提撥經費贊助公益活動的機會，在舉辦演唱會等活動時，浮報支出成本，藉此詐領高額補助款，向原民會及中油、台電詐領補助款。

▲▼高金素梅 黃國昌 原住民保留地禁伐補償條例 廣泛討論 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅涉嫌透過創設的原住民協會詐領補助款。（資料照／記者屠惠剛攝）

另外高金素梅疑在2022年新冠疫情吃緊期間，食藥署為方便民眾防疫，限時開放民眾每人最多可輸入100份快篩試劑免申報的機會，找人頭大量輸入廈門寶太生技公司的試劑，再由屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆等地方民代協助發送，涉嫌違反《醫器材管理法》。

專案小組為釐清相關案情，10日兵分30路搜索高金素梅住處，並從國會辦公室帶走裝有相關事證的7個紙箱、1個電腦主機、2個行李箱，在全台同步約談高金素梅、協會理事長周陳文彬、屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，幫協會舉辦活動的廠商，以及高金素梅的前、現任助理共18人，偵訊後將陸續移送台北地檢署複訊。

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今(10日)遭檢調搜索，北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。對此，媒體人謝寒冰表示，查高金素梅查了半天查不出來，但又想抓她，就用「柯文哲模式」，先用助理費這些東西去抓，隨便找個理由先搜索，柯文哲案不就這樣嗎？他示警，真的提醒藍白，賴清德現在不想等了，接下來黃國昌絕對會有事。

