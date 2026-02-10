中部消費磁吸效應　台中Hi8帶動跨縣市買氣

▲小資女族群成為Hi8活動主要消費力，從打卡餐廳到特色商圈，帶動城市街區熱度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市「Hi8全城開趴」活動自去年12月26日啟動，為期40天，累計登錄金額突破129億元、發票與收據張數約2360萬張，平均每天創造近3億元消費動能。其中，20至35歲的小資女族群消費占比逾三成，成為撐起城市買氣的重要力量，也讓台中在年末與年初交會之際，展現強勁的生活消費與觀光吸引力。

從美食踩點、服飾穿搭到旅宿體驗，小資女族群的消費行為呈現高度整合特性。經濟發展局分析，該族群偏好結合「吃、逛、住、拍」的一站式行程，打卡餐廳、特色商圈與質感住宿形成消費路線，三五好友揪團來台中「吃一輪、逛一圈、住一晚、拍美照」，已成為近年年輕女性旅遊與購物的日常樣貌，也讓城市街區在假日與平日皆維持一定熱度。

經發局長張峯源指出，Hi8活動129億元的總登錄金額中，台中市小資女族群約貢獻20億元，外縣市小資女消費更達24億元，合計近44億元，顯示年輕女性不僅是流行趨勢的追隨者，更是實質帶動消費的重要買力。消費項目橫跨食品、服飾配件、3C商品，並延伸至住宿與景點體驗，讓觀光人流與消費動能形成正向循環，推升整體城市商機。

Hi8活動並非僅帶動短期人潮，而是逐步融入市民日常生活。整體消費結構中，超商、超市、餐廳、市場與綜合商品批發等一般性民生消費占比高達93%，顯示活動成功將「逛街感」轉化為「天天都在買」的生活模式，讓基層商家與在地市場同步受惠，城市金流也隨之活絡。

跨縣市消費部分，外縣市貢獻約18億元，其中彰化、南投與雲林三縣合計約8億元，占外縣市消費44%，成為台中周邊買氣的核心支撐。經發局指出，中部生活圈交通便利，加上活動話題與社群擴散效應，使台中在區域消費版圖中扮演關鍵節點角色。

經發局補充，市府近年以大型活動與觀光資源雙軌推進，透過購物節、耶誕嘉年華、演唱會、跨年晚會及中台灣燈會等活動，累積城市品牌能量。此次Hi8活動結合小資女族群的強勁消費力與跨縣市旅遊熱潮，成功將旅遊與購物轉化為持續性的城市經濟動能，也為台中打造兼具生活魅力與消費韌性的城市形象。

▲中部生活圈形成穩定的跨縣市消費動線。（圖／記者游瓊華翻攝）