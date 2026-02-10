世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

▲台南市政府攜手民間單位，邀請弱勢兒少走進麵包店品嘗世界冠軍麵包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將近，台南市政府持續媒合民間資源，攜手關懷弱勢兒少，10日市府結合布雷夫手作烘焙，以及台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳，邀請弱勢兒少走進麵包店，親身品嘗榮獲2025世界盃耶誕麵包大賽世界總冠軍的特色麵包，透過實際體驗傳遞社會溫暖。

市長黃偉哲表示，市府長期關注弱勢家庭與兒少需求，除持續完善各項社會福利政策，也積極結合民間善心人士與企業力量，共同投入公益行動。這類活動不只是提供物資，更重視生活陪伴，讓孩子在友善環境中感受到被尊重、被照顧的溫暖。

副秘書長徐健麟指出，孩子的成長需要社會共同守護，市府除推動兒少照顧政策外，也不斷媒合民間力量，將溫暖送進孩子生活中。他特別感謝蔡岳勳及布雷夫手作烘焙以實際行動回饋社會，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中，感受到城市的善意。

此次活動由市府社會局邀請社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會共同參與，孩子們在社工陪同下走進麵包店，開心挑選並品嘗各式麵包。布雷夫手作烘焙創辦人楊世均也親自介紹產品特色、食材來源與製作過程，並分享自己不斷精進技術、追求夢想的學習歷程，鼓勵孩子勇敢設定目標、全力以赴，現場氣氛溫馨熱絡。

台南市阿耨婦幼關懷協會執行長程其凡表示，這樣的體驗不僅滿足孩子味蕾，更是一段被陪伴、被關懷的生活經驗，有助於孩子建立自信與安全感，對身心成長具有正向意義。

社會局補充說明，2025世界盃耶誕麵包大賽於114年10月在義大利舉行，台灣隊在教練陳詩絜帶領下，由楊世均、賴怡君、蔡約群組成，憑藉天然酵母技術、細緻風味與創新搭配，在「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目奪得第1名，並榮獲世界總冠軍。

布雷夫手作烘焙創辦人楊世均長期深耕台南，擅長將在地食材融入作品，國內外參賽成績亮眼，曾榮獲2024世界盃耶誕麵包選拔賽季軍、第38屆全國技能競賽麵包製作職類南區冠軍及全國總冠軍，以及第40屆國際技能競賽麵包製作職類國手選拔賽金牌等肯定。