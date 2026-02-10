　
地方 地方焦點

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，議長邱奕勝到場為攤商加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，議長邱奕勝到場為攤商加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2026桃園年貨大街中壢場今（10）日上午在中壢區銀河廣場熱鬧開幕，桃園市議會議長邱奕勝、市府經發局張誠、農業局長陳冠義、青年局長侯佳齡等人掲下賀新年卷軸「豐盛春節禮」後，與桃園場形成南北雙主場，熱鬧尬場迎接馬年，邱奕勝也呼籲市民就近購買年貨，歡喜過新年。

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，市府經發局長張誠、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡與市議員謝美英等人為攤商們加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，市府經發局長張誠、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡與市議員謝美英等人為攤商們加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園年貨大街中壢場今日開賣，中壢銀河廣場掛滿大紅燈籠，迎財神吉慶儀式好兆頭，議長邱奕勝、市府經發局張誠、農業局長陳冠義青年事務局長侯佳齡到場為攤商們加油打氣。中壢區長李日強與多位里長、各商圈協會理事長也到場，展現對桃園年貨大街中壢場支持肯定，鼓勵市民「買年貨、來桃園」，中壢場有優質禮品任大家選購。

市府指出，鑑於年貨大街桃園場於6日在桃園區藝文廣場開張後，桃園巿北區掀起採辧年貨熱潮，消費滿2千元可摸彩抽iPhone 17手機，消費滿1千元可玩扭蛋獲得折疊拉桿購物車等好康等獎項，迄昨日為止己被抽走37台折疊拉桿購物車。另外，還有高麗菜大方送，掀起瘋搶消費潮。

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，吸引不少許多市民到場採購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園年貨大街中壢場今天開賣，吸引不少許多市民到場採購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府經發局強調，2026桃園年貨大街中壢場開買，空間雖小郤擠滿人潮，貨品與桃園場相差無幾，開賣日期從10日至14日，桃園場開賣日期到15日，南北兩場每天開賣時間相同，平日營業時間自下午2時起至晚間10時止，假日則從上午10時起至晚間10時止。

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃園年貨大街中壢場開賣　消費有好康

桃園年貨大街中壢場開賣　消費有好康

「2026桃園年貨大街」中壢場，10日在中壢區銀河廣場登場，揭下賀新年的卷軸「豐盛春節禮」後，和桃園場正式形成北、南各一，熱鬧尬場的「雙主場」年貨大街賣場特色。桃園巿議會議長邱奕勝一早，就到場和攤商們加油打氣，巿府經發局長張誠、農業局長陳冠義、青年局長侯佳齡也親自到場力挺「買年貨來桃園」。

桃園年貨大街中壢場開賣邱奕勝

