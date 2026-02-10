　
社會 社會焦點 保障人權

爆乳辣妹列隊受檢！桃園雷霆掃蕩臨檢...一夜之間強勢拘捕98人

記者楊熾興／桃園報導

桃園市今年加強重要節日安全維護工作，自2月9日起至2月23日止，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為三大工作為主軸，首日警力展示暨執行雷霆除暴專案」，由警察局副局長鄭榮崑主持勤前教育，宣示本項工作期間，警方打擊犯罪、維護治安之決心，現場陣容壯盛、士氣高昂，在指揮官一聲令下，所有警車開啟警示燈，出發開始執行雷霆掃蕩勤務。

桃園分局積極整備由分局長王智民帶班展現維護治安平穩之決心、維護交通順暢之意志及服務民眾之熱誠，矢志打造一個讓市民「安心、安定、安全」三安的優質治安環境與令人感動榮耀的宜居城市。桃警團隊並做好充分萬全準備，全力以赴，展現決心與魄力，相信必能讓全體市民平安歡度春節假期。

本次勤務由桃園市警局保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援桃園分局，合計出動逾百人警力，臨檢16處場所包括酒店等八大行業，爆乳辣妹排排站接受警方查核身分，並於6處路口執行路攔檢勤務，查獲績效計：通緝31件26人、酒駕公危12件12人、詐欺案34件32人、毒品案17件15人及一般刑案8件13人。

中路派出所副所長廖勝璋率警員鐘嘉呈、陳素美以及實習生余曜瑜，於泰山街某汽車旅館執行臨檢勤務，見一輛自小客準備外出進行盤查，當場識破後座乘客自報他人身分，員警立即請車上3人下車，經過濾清查該蔡姓男子(24歲、因詐欺、傷害、妨害自由案件遭發布通緝中)，立即將其逮捕解送歸案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

