社會 社會焦點 保障人權

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

▲▼ 林鴻明。（圖／資料照）

▲林鴻明。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北101前大樓董事長、宏國集團副董事長林鴻明，涉嫌在1998年間利用淡水大筆土地，向中聯信託貸款，並以多重交易的方式，掏空上市公司金尚昌，遭判有期徒刑8年1月定讞。林鴻明進入八德外役監服刑申請假釋，矯正署2月4日核准假釋，已於2月6日出獄返家過年。

股票上市公司「金尚昌」原本為三重幫林家私人公司「林三號」，林三號公司股票公開發行後，更名為金尚昌公司；但金尚昌爆發掏空案件後，2013年間又經股東會同意後，改名為「愛山林」建設公司至今。

林鴻明原為金尚昌公司實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮水仙段的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。

▲▼前101董事長林鴻明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北101前董事長林鴻明。（圖／記者吳銘峯攝）

中聯之後又將這筆呆帳以12億元轉賣「白天鵝」建設公司，林鴻明再以自己1人支配的「啟揚」公司開價12億100萬元向白天鵝買回土地；之後與大隱建設合蓋「藍海」豪宅，賺取10.22億利潤。至於價值12億餘元的米蘭段土地，則在買主王在山等三人以7.9億元取得所有權後，由林鴻明再以5億元買回。檢方認為林鴻明以多重交易方式掏空金尚昌22億餘元，2013年間對林鴻明等4人，提起公訴。

林鴻明一審遭判刑9年半，二審改輕判1年8月，但更一審又改重判10年。高院更二審改認定林鴻明犯修正前、修正後的《證券交易法》「使公司為不利益交易罪」，2項罪名分別宣告有期徒刑3年、6年，定應執行有期徒刑8年，並宣告沒收犯罪所得3億5百萬元。全案再上訴，2022年最高法院21日駁回上訴定讞。偽造文書案部分被判3月，合併應執行8年1月確定。

林鴻明在2022年於八德外役監服刑，申請假釋後矯正署審查於2月4日核准，林鴻明2月6日出獄返家過年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

林鴻明金尚昌掏空案假釋出獄法院判決

