高雄市議員初選激戰登記完整名單　前鎮、小港6搶3最激烈

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選登記開跑，這場黨內選戰也被視為「高雄市長初選延長賽」，派系較勁意味濃厚，在5天內共計42人登記，爭取34席提名。在11選區內共有6選區需靠民調定勝負，其中以前鎮、小港區「6搶3」最激烈，另外，曾任謝長廷市府辦公室主任的薛兆基，以及前三民區資深議員黃淑美則宣布脫黨參戰，為選情增添更多變數。

今日是民進黨初選登記最後一日，根據市黨部公布的最終名單，5天共有42人登記，爭取34席提名席次。其中，第三選區「4搶3」、第四選區「5搶4」、第六選區「3搶2」、第九選區「6搶5」、第十選區「6搶3」、第十一選區「4搶3」，共有6選區若協調未果將進入初選，靠民調定勝負。

不過，三民區前資深議員黃淑美今日拋出震撼彈，宣布將以無黨籍身分投入年底高雄市議員三民區選舉，她更向民進黨同志提出呼籲，派系利益不能超過黨的利益，不能超過國家與民眾的利益，以防創黨精神變質！

另外，曾任謝長廷市府辦公室主任的薛兆基，同樣也宣布不參加民進黨市議員初選，將以無黨籍身分走入大選，參戰左營楠梓區。他說，他願意站在最容易被誤解與嘲諷的地方，承擔最多攻擊，也願意為這個選擇負起全部政治責任。即使結果不如預期，也不會讓任何夥伴與支持者承擔後果。

2026年高雄市議員選舉黨內提名初選登記一覽

第一選區（大旗美）應選3席、提名2席:林富寶（現）、林慧欣（女）

第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）應選3席、提名2席:陳琳潔（女）、黃明太（現）

第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）應選5席、提名3席（含1席婦保）：黃秋媖（女、現）、蔡秉璁、林志誠（現）、蔣宛庭（女）

第四選區（左營、楠梓）應選9席、提名4席（含1席婦保）：張以理、黃偵琳（女）、尹立、李雅慧（女、現）、黃文志（現）

第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）應選5席、提名4席:黃飛鳳（女、現）、邱俊憲（現）、江瑞鴻（現）、張勝富（現）

第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）應選4席，提名2席:林哲弘、李喬如（女、現）、簡煥宗（現）

第七選區（三民）應選8席、提名3席:鄭孟洳（女、現）、康裕成（女、現）、何權峰（現）

第八選區（新興、前金、苓雅）應選5席、提名3席（含1席婦保）：郭建盟（現）、湯詠瑜（女、現）、黃文益（現）

第九選區（鳳山）應選8席、提名5席:陳慧文（女、現）、鄧巧佩（女）、張育臺、林智鴻（現）、蘇致榮、張漢忠（現）

第十選區（前鎮、小港）應選7席、提名3席（含1席婦保）：鄭光峰（現）、黃彥毓（現）、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅（女）、黃雍琇（女）

第十一選區（大寮、林園）應選4席、提名3席（含1席婦保）：李雨庭（女、現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達