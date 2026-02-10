失聯移工化身DJ賣毒品　南投警跨區台中長期跟監逮人

▲仁愛警分局跨區台中逮捕涉嫌販毒的失聯移工。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

印尼籍失聯移工「阿信」（化名）平時在移工圈內以「DJ」身分自居、頻繁出入各類聚會活動，實為累積人脈後販售二級毒品安非他命，藉此謀取不法暴利；警方專案小組經長期循線偵查，月前趁阿信外出購物時將其逮捕，訊後移送法辦。

南投縣警局指出，仁愛分局調查該起跨國毒品供應鏈時，發現該案核心藥頭「阿信」身分複雜、警覺性極高，且自113年通報失聯後便居無定所、四處藏匿，在臺中鬧區與周邊行政區頻繁變換租屋處，行蹤全然成謎，一度造成警方追查困難。

警方因此組成專案小組、持續向上溯源，針對先前查獲之藥腳供詞進行分析比對，並透過長期跟監與科技偵查，終於掌握阿信的活動規律，於1月22日見時機成熟，趁其開車出門赴一處商場、在地下停車場剛下車時，警方一擁而上，當場予以壓制，並查扣毒品吸食器、二級毒品安非他命、分裝袋及帳冊資料等贓證物，全案訊後依《毒品危害條例》移送南投地檢署偵辦。

仁愛分局表示，毒品對身心健康及社會安危害至深，警方將持續落實「強力掃毒、溯源斷根」之政策，不論國籍，只要在臺從事非法犯罪活動，絕對從嚴偵辦，以保障社會環境的安全；同時呼籲民眾及企業雇主應加強對失聯移工之警覺，若發現不法情事，請立即撥打110向警方報案。