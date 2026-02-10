　
大陸 大陸焦點 特派現場

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣　網分析：吃不了第2次

▲曾在中國網上紅極一時的「自嗨鍋」。（圖／翻攝自微博）

▲曾在中國網上紅極一時的「自嗨鍋」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

曾因主打「免開火即食」而迅速走紅的中國網紅食品「自嗨鍋」，近年營運狀況持續惡化，相關公司已出現破產審查案件。根據公開資訊，自嗨鍋關聯企業目前涉入多起司法案件與執行紀錄，資金與經營壓力浮上檯面。多名網友感慨點出自嗨鍋紅不下去的原因，更直呼「吃不了第二次」！

據《紅星新聞》報導，天眼查APP顯示，自嗨鍋關聯公司杭州金羚羊企業管理顧問有限公司，近日新增一筆破產審查案件，申請人為馬姓人士，承辦法院為杭州市餘杭區人民法院。該公司去年11月因涉及與馬某的勞資爭議案，遭法院限制高消費，其法定代表人蔡紅亮亦被列入限制名單。資料顯示，該公司及蔡紅亮名下，歷來已有12筆限制消費相關紀錄。

蔡紅亮曾是零食品牌百草味的創辦人，2016年出售百草味後，於2018年成立杭州金羚羊，並推出自嗨鍋品牌。透過密集行銷操作，自嗨鍋在短時間內打開市場，曾創下10分鐘銷售500萬桶、年營收突破10億元（人民幣，下同，約台幣45億元）的紀錄。

▲「自嗨鍋」品項多元。（圖／翻攝自微博）

▲「自嗨鍋」品項多元。（圖／翻攝自微博）

在資本市場方面，自嗨鍋一度獲得投資機構青睞。2018年至2021年間，杭州金羚羊完成5輪融資，累計金額超過5.5億元，估值一度達75億元，投資方包括中金公司、經緯創投與泰康投資等。

不過，後續發展並不順利。2023年3月，蓮花健康曾公告，計畫以3億至6億元收購杭州金羚羊不低於20%的股權，但交易最終未能完成。該案因估值溢價幅度過高，一度引發監理單位關注。

從財務數據來看，杭州金羚羊近年獲利能力有限。依蓮花健康揭露資料，該公司2020年至2022年營收分別為9.58億元、9.92億元與8.2億元，其中2022年營收年減逾17%，線上銷售同步下滑；同期歸屬母公司淨利，2020年與2021年皆為虧損，2022年雖轉正，但金額有限。

此外，市場競爭加劇也影響自嗨鍋表現。其市占率從2022年的1.84%降至2023年的約1%。2024年，杭州金羚羊因積欠分眾傳媒約1125萬元費用，遭法院強制執行。

天眼查資料顯示，截至2月6日，杭州金羚羊共有6筆被執行案件，執行金額合計超過1.4億元，歷史被執行金額累計逾3.2億元，另涉及多筆失信被執行與股權凍結資訊。

蔡紅亮名下目前仍存續的關聯公司僅3家，其餘多已註銷。外界分析，自嗨鍋高度依賴行銷推廣，產品價格與口味競爭力有限，在外送與即食餐飲選擇增加後，市場空間逐漸壓縮，品牌發展面臨考驗。

此外，部分網友也從消費端分析自嗨鍋走下坡的原因。有網友指出，產品本身技術門檻不高，口味與品質難以拉開與同類商品的差距，價格卻相對偏高；在相近價位下，消費者可選擇配料更豐富、口感更新鮮的麻辣燙或冒菜外送，性價比優勢逐漸流失。也有網友認為，自嗨鍋長期重押行銷通路，相關費用一度占營收比重過高，擠壓現金流空間；隨著外送平台競爭加劇、即食餐飲選項增加，產品使用情境過於單一的問題更加明顯，最終影響品牌續航力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

