▲開南大學與臺北醫院共同簽署MOU。（圖／開南大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為強化醫療與高等教育的跨域連結，開南大學10日於衛福部臺北醫院進行產學合作會談，雙方就教學、進修、產學合作與研究等面向深入交流，並洽談合作備忘錄（MOU）內容，期盼透過資源共享與實務接軌，共同培育健康產業所需之專業人才。

郭鐘達校長表示，面對健康產業快速變遷，大學必須與第一線醫療體系緊密連結，期望透過與臺北醫院的合作，讓教學與研究更貼近臨床實務，同時培養學生具備即戰力與公共服務精神。

▲開南大學結盟臺北醫院，強化醫療產學連結。（圖／開南大學提供）

開南大學長期深耕保健營養、食品安全、生物技術、運動防護、人工智慧與資訊管理等領域，並以大學社會責任（USR）為核心，結合在地連結、人才培育與國際合作，持續回應高齡化與健康產業發展需求。

鄭舜平院長指出，醫療永續與人才培育是醫院長期發展的關鍵，此次與開南大學合作，不僅有助於臨床專業與學術研究的結合，也能共同回應社會對健康照護與永續發展的期待。

臺北醫院近年深耕永續經營與ESG，連續兩年（2024、2025）榮獲「THSA台灣健康永續獎－永續報告白金獎」，為全國區域醫院唯一，並獲國家永續發展獎、TSAA台灣永續行動獎及聯合報健康永續ESG傑出實踐獎肯定，展現綠色醫院與數位轉型成果。

根據雙方初步共識，未來合作將聚焦四大方向：一是教學面，邀請具臨床實務經驗之醫師與護理人員擔任兼任教師，協助課程授課；二是進修面，為醫院在職人員提供多元進修與學習管道；三是產學合作面，提供相關科系學生實習機會，協助取得國家專業證照；四是研究面，透過合作計畫擴大並提升雙方學術研究能量。

後續雙方將持續推動合作備忘錄簽署與各項計畫落實，結合教育能量與臨床專業，攜手形塑兼顧人才培育、醫療實務與永續發展的產學合作典範。包括：開南大學校長郭鐘達率隊出席、教務長江明倫、健康產業管理學系主任黃志方、保健營養學系教授宮輔辰、副教授高寧若、臺北醫院院長鄭舜平、主任祕書廖素玲、復健科主任葉圜叡、胸腔外科主任林振嵩、營養科主任李佩霓、家醫科主任李雅萍與護理科督導長王卿凌等人士，出席產學合作會談。