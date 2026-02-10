快訊／激戰！民進黨2026六都議員登記名單出爐　共24選區預計初選

▲民進黨議員登記情形。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨六都議員提名登記今（10日）截止。台北4個選區、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個，共24個選區若協調未果將進入初選，根據民進黨公布初選內規，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

民進黨內議員提名登記截止，台北4個選區、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個，共24個選區若協調未果將進入初選，其中又以北市第四選區、第六選區「六搶四」、桃園第四選區、台南第十選區「四搶二」，高雄第十選區「六搶三」最為激烈。

台北市議員第1選區提名5人，林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳5人登記；第2選區提名4人，王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新4人登記；第3選區提名4人，許淑華、洪建益、張文潔、呂瀅瀅、郭凡5人超額登記；第4選區提名4人，林亮君、陳怡君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖7人超額登記，其中陳怡君日前遭民進黨廉政會裁定停權2年6月，恐因此不符資格遭退件。

第5選區提名4人，劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐、康家瑋5人超額登記；第6選區提名4人，簡舒培、王閔生、陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱6人超額登記，提名25席，32人登記，共4選區若協調未果將進入初選。

新北市議員第1選區提名2人，鄭宇恩、游明諺2人登記；第2選區提名2人，李宇翔、戴翎育2人登記；第3選區提名4人，翁震州、翁昭仁、林秉宥、吳奕萱、陳岱吟5人超額登記；第4選區提名6人，彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚、陳俊維6人登記；第5選區提名5人，戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、李昆穎、陳俊諺5人登記。

第6選區提名3人，張維倩、張嘉玲、張志豪3人登記；第7選區提名2人，許昭興、羅文崇2人登記；第8選區提名5人，卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁、高乃芸、吳昇翰6人超額登記；第9選區提名2人，陳乃瑜、陳韋任2人登記；第10選區提名1人，林裔綺1人登記；第11選區提名2人，張錦豪、蔡美華、朱誼臻3人超額登記。新北以各區現任席次「+1」做為提名席次，提名34席、37人登記，有3選區若協調未果將進入初選。

桃園市議員第1選區提名5人，余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧6人超額登記；第2選區提名2人，陳雅倫、李宗豪2人登記；第3選區提名3人，蔡永芳、許家睿、呂林小鳳3人登記；第4選區提名2人，簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟4人超額登記；第5選區提名1人，游吾和1人登記；第6選區提名1人，陳治文1人登記；第7選區提名5人，彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真4人登記。

第8選區提名2人，劉仁照、王珮毓2人登記；第9選區提名2人，黃盈淇、鄭淑方、項柏翰3人超額登記；第10選區提名1人，張肇良、張贊聞2人超額登記；第11選區提名1人，陳睿生1人登記；第12選區提名1人，張佩芸1人登記，提名26席、有30席登記，預計4區進入初選，中壢區提名缺額1人，中央與地方黨部會另行討論，不排除徵召的可能。

台中市議員第1選區提名2人，吳中源、施志昌2人登記；第2選區提名3人，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔4人超額登記；第3選區提名2人，曾威、張家銨2人登記；第4選區提名2人，蔡怡萱、謝志忠2人登記；第5選區提名3人，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻4人超額登記；第6選區提名2人，陳淑華、林祈烽2人登記。第7選區提名2人，何文海、張耀中2人登記。

第8選區提名3人，陳信秀、謝家宜、曾咨耀3人登記；第9選區提名2人，陳俞融、吳文豪2人登記；第10選區提名2人，黃守達、江肇國2人登記；第11選區提名3人，鄭功進、陳雅惠、何翊綾3人登記；第12選區提名2人，張玉嬿、蔡耀頡2人登記；第13選區提名3人，林德宇、李天生、張芬郁3人登記；第14選區提名1人，詹智翔、張鴻斌2人超額登記，提名32席，35人登記，有3選區若協調未果將進入初選。

台南市議員第1選區提名3人，李宗翰、王宣貿、沈家鳳3人登記；第2選區提名3人，蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡3人登記；第3選區提名2人，吳通龍、施朝清、陳秋宏3人超額登記；第4選區提名1人，賴懋慶1人登記；第5選區提名4人，陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智4人登記；第6選區提名3人，郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青4人超額登記。

第7選區提名3人，陳秋萍、黃肇輝、朱正軒3人登記；第8選區提名4人，謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋5人超額登記；第9選區提名4人，呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津4人登記；第10選區提名2人，陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮4人超額登記；第11選區提名3人，陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣3人登記。提名32席、共37人登記，預計有4選區若協調未果將進入初選。

高雄市議員第1選區提名2人，林富寶、林慧欣2人登記；第2選區提名2人，陳琳潔、黃明太2人登記；第3選區提名3人，黃秋媖、蔡秉璁、林志誠、蔣宛庭4人超額登記；第4選區提名4人，張以理、黃偵琳、尹立、李雅慧、黃文志5人超額登記；第5選區提名4人，黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富4人登記；第6選區提名2人，林哲弘、李喬如、簡煥宗3人超額登記。

第7選區提名3人，鄭孟洳、康裕成、何權峰3人登記；第8選區提名3人，郭建盟、湯詠瑜、黃文益3人登記；第9選區提名5人，陳慧文、鄧巧佩、張育臺、林智鴻、蘇致榮、張漢忠6人超額登記；第10選區提名3人，鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇6人超額登記；第11選區提名3人，李雨庭、洪村銘、張耀中、蔡昌達4人超額登記。提名34席、42人登記，預計有6選區若協調未果將進入初選。

民進黨公布，領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理，並繳交領表費用100元。至於申請登記應繳納費用，登記費20萬元，如經協調退選者，可退還三分之二；民調費用20萬元，如同額競選全額退還，經協調退選則退還三分之二；保證金10萬元，除違紀者應沒收外，其餘在公告候選人名單後退還。