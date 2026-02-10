兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技　課餘欣賞紅嘴鷗

▲ 兩岸棒球小子在昆明切磋球技 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）日前在雲南昆明盛大舉行。本次活動吸引了來自兩岸30支隊伍、1000多名師生參與，除了核心的棒球賽事，還包含籃球比賽與多項文化交流活動。兩岸學子在春城昆明同台競技，課餘期間參觀昆明知名景點海埂大壩，欣賞遠方而來的候鳥紅嘴鷗。

這場體育盛事日前在昆明海埂體育訓練基地正式開球。活動由海峽兩岸交流中心、北京師範大學科技集團主辦，並獲得雲南省台辦、體育局等多個單位聯合承辦。主辦方採取「1+1+2+N」的創新模式組織，透過開幕式、閉幕式「選手之夜」、兩場大型拓展活動以及多場密集的賽事，為兩岸青少年搭建一個結合體育、文化與旅遊的交流平台。

▲ 活動吸引來自兩岸30支隊伍、1000多名師生參與 。（圖／讀者提供）

開幕當天，現場聚集了來自國台辦、雲南省及昆明市的各級代表，以及中華台北棒球協會副理事長林華韋等嘉賓。開幕式上，獨具特色的雲南與台灣少數民族文藝表演輪番上陣，展現兩岸同根同源的文化風情。

雲南省台辦主任鄧恆源在致詞時提到，棒球是連結兩岸同胞情感的重要紐帶，希望大家在賽場上互信互助，也歡迎台灣青年多來體驗「有一種叫雲南的生活」。

北京師範大學科技集團董事長郭慶則認為，這不僅是一場競技，更是一次青春與心靈的對話。他期許學子們發揚奧林匹克精神，用汗水與技藝點燃夢想，共同譜寫兩岸交流的生動故事。

除了球場上的熱血較量，主辦方也安排了豐富的參訪行程。台灣青少年朋友們受邀參觀西南聯大博物館與雲南民族村，深入瞭解歷史人文與多樣的民族文化。

大家還前往昆明海埂大壩與遠道而來的紅嘴鷗互動，親身體驗人與自然和諧共處的氛圍。這趟寒假之旅不僅讓兩岸學生切磋了球技，也在彩雲之南留下了深刻的青春記憶。

▼ 每年10月中下旬至11月初，紅嘴鷗飛抵昆明海埂大壩越冬大約5個月，成為當地特色風景 。（圖／記者任以芳攝）