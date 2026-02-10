　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年前市場採買需求增加　桃園農業局落實食安五環政策

▲張善政視察桃園魚市場與果菜市場

▲張善政視察桃園果菜市場，確保年前供貨充裕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，市府將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

張善政說，以去(114)年為例，桃園魚市場整年交易量達5,226公噸，交易額約5億9,000萬元；另桃園果菜市場整年交易量超過2萬公噸，交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。

▲張善政視察桃園魚市場與果菜市場

▲張善政視察桃園果菜市場，確保年前供貨充裕。（圖／市府提供）

農業局表示，因應農曆春節魚貨及果菜採買需求增加，市府已提前掌握供應狀況，目前蔬果、魚貨供應量充裕，價格維持平穩，歡迎民眾安心採買過好年。此外，市府持續將食品安全列為施政重點，落實食安五環政策，並強化水產品用藥監測及農產品查驗。

桃園魚市場每月辦理水產品自主檢測，確保來源透明及落實追溯管理；桃園果菜市場則設置市內首座農產品檢驗室，導入質譜快檢技術，精準檢測農藥殘留，全面把關市民食品安全。

陪同視察的包括市議員陳美梅、市府農業局長陳冠義、桃園區長許敏松、桃園魚市場公司董事長謝仁江、總經理張燕珠、董事高世嘉、董事傅永昌、董事徐松和、董事鍾宗吉、監察人謝長勝、監察人蔡建弘、桃園區漁會常務監事劉亞琪、桃園果菜市場公司董事長呂淑真、總經理陳玉明等人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東京無頭屍「頭顱找到了」！
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

桃園南門市場重新開張辦年貨人潮搶搶滾　張善政發福袋拜早年

開南大學結盟臺北醫院　強化醫療產學連結

高鐵桃園站愛心同行　助育幼院童寒假樂出遊

桃園年貨大街中壢場開賣　消費滿2千摸彩抽iPhone 17手機

年前市場採買需求增加　桃園農業局落實食安五環政策

春節走春護山林不打烊　林業署屏東分署籲防火+防盜一起來

春節逛街看這裡！東港好鎮年街2/16熱鬧登場　警公布交管籲配合

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

桃園南門市場重新開張辦年貨人潮搶搶滾　張善政發福袋拜早年

開南大學結盟臺北醫院　強化醫療產學連結

高鐵桃園站愛心同行　助育幼院童寒假樂出遊

桃園年貨大街中壢場開賣　消費滿2千摸彩抽iPhone 17手機

年前市場採買需求增加　桃園農業局落實食安五環政策

春節走春護山林不打烊　林業署屏東分署籲防火+防盜一起來

春節逛街看這裡！東港好鎮年街2/16熱鬧登場　警公布交管籲配合

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

2檔上櫃飆股「抓去關」！　明起處置到3／6

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

李亞萍說薔薔像菲傭XD　余祥銓笑虧：語出驚人

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

過年放煙火先看清！違規罰15萬

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」創新造景美化環境

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

更多熱門

相關新聞

張善政視察魚市場、果菜市場　確認供貨充裕

張善政視察魚市場、果菜市場　確認供貨充裕

為瞭解年前魚貨、果菜供應情形，桃園市長張善政今（10）日清晨先後前往桃園魚市場及果菜市場視察，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有辛苦工作人員，每天堅守崗位為市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，也祝福所有工作夥伴新年快樂、生意興隆、馬年行大運。

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

江啟臣批2026布局亂象　鄭麗文：先去熟悉規則

市長張善政攜手議長邱奕勝　推動桃園年貨大街

市長張善政攜手議長邱奕勝　推動桃園年貨大街

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

桃園馬年燈會主燈、小提燈登場　市長邀市民共賞燈會

桃園馬年燈會主燈、小提燈登場　市長邀市民共賞燈會

關鍵字：

張善政桃園魚市場果菜市場年節供貨

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面