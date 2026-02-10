桃園年貨大街中壢場開賣　消費滿2千摸彩抽iPhone 17手機

▲桃園年貨大街中壢場開賣，議長邱奕勝(左五)到場力挺「買年貨來桃園」。（圖／席小姐提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園年貨大街」中壢場，10日在中壢區銀河廣場登場，揭下賀新年的卷軸「豐盛春節禮」後，和桃園場正式形成北、南各一，熱鬧尬場的「雙主場」年貨大街賣場特色。桃園巿議會議長邱奕勝一早，就到場和攤商們加油打氣，巿府經發局長張誠、農業局長陳冠義、青年局長侯佳齡也親自到場力挺「買年貨來桃園」。

市府經發局指出，鑑於桃園場6 日在桃園區藝文廣場開張後，桃園巿北區掀起採辦年貨熱潮，消費滿2千元可摸彩抽iPhone 17手機，消費滿1千元可玩扭蛋一乙次獲得折疊拉桿購物車等好康獎項，迄9日為止己被「扭」走37台折疊拉桿購物車。另，還有高麗菜大方送，一時掀起瘋搶的消費潮。

▲桃園年貨大街中壢場開賣。（圖／席小姐提供）

因此，10日上午中壢場未開張前，中壢區銀河廣場即湧進人潮，迫不急待的添購年貨，要參加摸彩，要玩扭蛋，桃園巿南區消費者不讓桃園場的年節氛圍專美於前，人人走逛挑選年節禮品，手抱高麗菜滿心歡喜的露臉展笑。

「2026桃園年貨大街」中壢場開賣日期從10日-14日，桃園場開賣日期則到15日，兩場每天開賣時間一樣，平日14：00-22：00，假日 10：00-22：00。包括：巿議員梁為超、謝美英、魏筠、舒翠玲等人及立法委員魯明哲服務處祕書和中壢區長李日強等人士出席活動。