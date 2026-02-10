春節走春護山林不打烊　林業署屏東分署籲防火+防盜一起來

▲春節走春遊山林，林業保育署籲一起保護森林。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節連假將至，不少民眾規劃走春踏青、登山親近自然。林業保育署屏東分署提醒，過年期間正值森林火災高風險期，護管人員全年無休守護山林，也需要民眾共同配合。呼籲入山切勿亂丟菸蒂、引火煮食或焚燒雜草，並善用林火風險評估系統查詢資訊，發現盜伐或可疑行為即時通報，一起守護珍貴山林資源。

春節走春遊山林，林業保育署屏東分署提醒大家，每年的春節到清明節，因為天氣乾燥，正是台灣最容易發生森林火災的季節。屏東分署特別呼籲，大家上山走春時，千萬不要隨手亂丟菸蒂、也不要隨便引火煮食或燒雜草。別看那只是一點小火星，在極端氣候影響下，一點乾柴烈火就可能毀掉整片山林，甚至是威脅到附近居民的安全。

科技護山林火風險一查就知道喔！現在預防森林火災也變得很「科技」。林業保育署特別建置了「林火風險評估系統」，把氣象局的資料結合地圖數據，預測未來一週哪裡最容易起火，要怎麼用？ 只要搜尋「林火風險評估系統」，遊客出發前可以先查看看目的地的風險指數，除了旅遊外，災害發生時通報還可以幫忙提高救災效率。

遇到「山老鼠」請通報，檢舉又有獎金拿！除了防火，守護山林還有一件重要事。屏東分署提醒，過年期間若在山區發現可疑的人在盜伐林木或其他不法情事，請大家拿出手機，撥打保林專線 0800-057-930，或用 LINE 搜尋「山老鼠雷達站」通報。只要提供線索協助破案，還能領到一筆檢舉獎金！

屏東分署強調，美麗的山林是大家的，希望大家春節期間享受大自然之餘，也能順手守護環境，別讓不小心的火苗壞了過年的興致，讓我們一起為山林的永續出一份力。