詐團靠「約砲、換片」2個月狠削42人　失聯移工車手重判8年9月

▲失聯移工當車手提款遭重判。上為示意照，與本案無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名越南籍失聯移工範姓男子，加入詐騙集團擔任「提款車手」，專門提領以「邀約砲」、投資等名義詐騙得手的贓款。他在短短兩個月內，竟協助集團掏空多達42名被害人的錢財。範男落網時辯稱只是聽從指示領錢，且犯後態度不佳、未賠償損失，法院依「三人以上共同詐欺取財」等罪，重判應執行有期徒刑8年9個月，並諭知於刑期執行完畢後驅逐出境。

根據判決書，32歲的範姓移工於民國108年來台工作，卻在109年失聯逾期居留。不料，他反而加入詐騙集團擔任車手。該詐騙集團手法鎖定人性弱點，在網路社群、交友軟體大量投放「邀約砲」、「付費即可交換色情影片」、「解鎖見面權限」等誘人廣告，同時結合「高獲利虛擬貨幣投資」、「在家輕鬆兼職」等話術，誘使被害人將款項匯入指定人頭帳戶。

一旦錢匯入，就由範男持多張提款卡，穿梭於彰化各地便利商店與銀行ATM，將贓款87萬309元逐一領出，再上繳給集團上游，以此切斷金流，增加檢警追查難度。

法院審理，範男在失聯期間不僅未循合法途徑居留，更從事詐欺犯罪，對社會治安造成直接危害。法官審酌其最初否認犯罪、至今未賠償任何被害人損失，認為犯後態度難謂良好；尤其他擔任車手、頻繁提領贓款，導致高達42名無辜民眾財損，影響甚鉅。

法院依其所犯42項「三人以上共同詐欺取財罪」，分別判處1年1個月至1年9個月不等刑期，合併定應執行刑為8年9個月，並宣告刑滿後驅逐出境。同時，犯罪所用的手機也被判沒收。

警方提醒民眾，網路上的約砲邀約、高報酬投資、輕鬆兼職等廣告，若涉及要求預付費用、購買點數或匯款至不明帳戶，極可能是詐騙陷阱，務必提高警覺，避免辛苦錢落入詐團手中。