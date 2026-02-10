　
社會焦點

詐團靠「約砲、換片」2個月狠削42人　失聯移工車手重判8年9月

▲失聯移工當車手狂提款遭逮。（圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲失聯移工當車手提款遭重判。上為示意照，與本案無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名越南籍失聯移工範姓男子，加入詐騙集團擔任「提款車手」，專門提領以「邀約砲」、投資等名義詐騙得手的贓款。他在短短兩個月內，竟協助集團掏空多達42名被害人的錢財。範男落網時辯稱只是聽從指示領錢，且犯後態度不佳、未賠償損失，法院依「三人以上共同詐欺取財」等罪，重判應執行有期徒刑8年9個月，並諭知於刑期執行完畢後驅逐出境。

根據判決書，32歲的範姓移工於民國108年來台工作，卻在109年失聯逾期居留。不料，他反而加入詐騙集團擔任車手。該詐騙集團手法鎖定人性弱點，在網路社群、交友軟體大量投放「邀約砲」、「付費即可交換色情影片」、「解鎖見面權限」等誘人廣告，同時結合「高獲利虛擬貨幣投資」、「在家輕鬆兼職」等話術，誘使被害人將款項匯入指定人頭帳戶。

一旦錢匯入，就由範男持多張提款卡，穿梭於彰化各地便利商店與銀行ATM，將贓款87萬309元逐一領出，再上繳給集團上游，以此切斷金流，增加檢警追查難度。

法院審理，範男在失聯期間不僅未循合法途徑居留，更從事詐欺犯罪，對社會治安造成直接危害。法官審酌其最初否認犯罪、至今未賠償任何被害人損失，認為犯後態度難謂良好；尤其他擔任車手、頻繁提領贓款，導致高達42名無辜民眾財損，影響甚鉅。

法院依其所犯42項「三人以上共同詐欺取財罪」，分別判處1年1個月至1年9個月不等刑期，合併定應執行刑為8年9個月，並宣告刑滿後驅逐出境。同時，犯罪所用的手機也被判沒收。

警方提醒民眾，網路上的約砲邀約、高報酬投資、輕鬆兼職等廣告，若涉及要求預付費用、購買點數或匯款至不明帳戶，極可能是詐騙陷阱，務必提高警覺，避免辛苦錢落入詐團手中。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東京無頭屍「頭顱找到了」！
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

失聯移工化身DJ賣毒品　南投警跨區台中長期跟監逮人

萌犬狂嗅「美腿陣」輸了！台中臨檢14家酒店...細肩帶香香畫面曝

台東海濱公園岸邊火燒車！計程車「整台燒剩骨架」　運將目睹無奈

平頭男闖中和民宅偷4600元　連發財金也拿...還把監視鏡頭轉向

詐團靠「約砲、換片」2個月狠削42人　失聯移工車手重判8年9月

憲兵自撞喪命可憐背景曝光　母賣剉冰養大他...家屬鄰居悲慟

名醫瘋魔投資到處借錢！賣房產借高利被詐7173萬　友搖頭：沒救了

合法掩護非法！桃園棋牌社透過Line揪友賭博　警突擊逮17人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

後輪「磨到全平」男大生慘死　技師驚呼：早該換了

一名20歲鄭姓男大生昨(9日)下午騎機車行經139縣道彎道時，失控衝入路邊草叢送醫不治然而事故照片曝光後，機車後輪胎紋已嚴重磨平，有網友猜測肇事輪胎可能是抓地力強的熱熔胎或是光頭胎，但專業機車技師對比後指出，指該胎紋與熱熔胎明顯不同，且中間胎紋已磨至平滑，應該要立即更換，至於確切肇事原因尚待警方調查。

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

139線「死亡彎道」自撞身亡　男大生最後身影曝

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

收6兩8錢金條助詐105萬　車手判關2年

彰化移工車手提款約砲色情

