地方 地方焦點

春節逛街看這裡！東港好鎮年街2/16熱鬧登場　警公布交管籲配合

▲東港警方針對東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動規劃了交通勤務作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方針對東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動，規劃交通勤務作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮公所將於2月16日至20日在共和社區舉辦「115年東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動」，結合街頭藝人表演、氣墊樂園、特色童玩與市集，預期吸引大量人潮。為維護活動安全與交通順暢，東港警分局規劃周邊道路封閉與交通管制措施，提醒民眾配合員警與義交指揮，提前改道或多利用大眾運輸，共同歡度平安熱鬧的春節年街。

▲東港警方針對東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動規劃了交通勤務作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警方表示，東港鎮公所舉辦「115年東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動」，每日活動時間下午16時至24時，在東港鎮共和社區舉辦。

東港警分局提醒於活動期間周邊道路封閉，禁止通行，敬請用路人配合交通管制及提前先行改道行駛，交通管制時間、路段如下：
(一) 管制時間：2月14日(星期六)上午8時起至2月22日(星期日)下午24時。
(二) 管制路段：共和街、大成路、船頭路(如道路封閉範圍示意圖)。

東港警分局建議來訪民眾將車輛停於汽車停車場(共和街、大成路)、機車停車場(大成路)，請勿違規停車或占用道路，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，共維週邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品，東港警分局歡迎大家春節來東港逛年街。

