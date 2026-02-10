春節逛街看這裡！東港好鎮年街2/16熱鬧登場　警公布交管籲配合

▲東港警方針對東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動，規劃交通勤務作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮公所將於2月16日至20日在共和社區舉辦「115年東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動」，結合街頭藝人表演、氣墊樂園、特色童玩與市集，預期吸引大量人潮。為維護活動安全與交通順暢，東港警分局規劃周邊道路封閉與交通管制措施，提醒民眾配合員警與義交指揮，提前改道或多利用大眾運輸，共同歡度平安熱鬧的春節年街。

東港警方表示，東港鎮公所舉辦「115年東港好鎮春節年街暨珍惜水資源活動」，每日活動時間下午16時至24時，在東港鎮共和社區舉辦。

東港警分局提醒於活動期間周邊道路封閉，禁止通行，敬請用路人配合交通管制及提前先行改道行駛，交通管制時間、路段如下：

(一) 管制時間：2月14日(星期六)上午8時起至2月22日(星期日)下午24時。

(二) 管制路段：共和街、大成路、船頭路(如道路封閉範圍示意圖)。



東港警分局建議來訪民眾將車輛停於汽車停車場(共和街、大成路)、機車停車場(大成路)，請勿違規停車或占用道路，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，共維週邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品，東港警分局歡迎大家春節來東港逛年街。