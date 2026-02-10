　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜強調他的天職是保障每位立委的權益，包括李貞秀。對此，內政部長劉世芳今（10日）說，立法院要用什麼法律來解釋李貞秀可行使其所有的立委職權？請白紙黑字寫清楚。此外，劉說，從李貞秀宣誓就職到今天剛好「頭七」，仍不見退籍申請書或證明，因此仍認定李沒有完成擔任立委的程序。

針對李貞秀的國籍爭議，劉世芳今接受媒體人黃光芹專訪時說，在修《兩岸人民關係條例》的時候，是根據憲法增修條文第11條，現在的中華民國跟中華人民共和國到底是互相隸屬還是互不隸屬？如果回歸到包括馬英九先生曾經擔任過中華民國總統的時候，當然你知道是互不隸屬，不然怎麼宣示叫總統？

劉世芳表示，再來，回歸到公職，考試、服公職是中華民國國民的權利，當規範到權利的時候，就是回歸到《國籍法》，「否則現在所有軍公教都可以說，我1949年以前從中國大陸來的，所以是中華人民共和國跟中華民國兩國的國民，這不是亂掉了嗎？」

黃光芹接著問，從民眾黨角度，開始用「兩岸人民關係條例」，李貞秀先一步聲稱在去年「除戶籍」；劉世芳說，可以很確定李在去年是除戶籍，因為去年內政部要求不符合限制除籍的人，希望在一定時間內完成，「李貞秀女士去年確實有除戶籍」。劉說，也就是說，李具有「兩岸人民關係條例」所說的候選人或參政資格。

黃光芹說，李貞秀自稱沒有放棄國籍成功、沒有辦法放棄？劉世芳說，「這個我懷疑啦」，因為有同仁給李貞秀中華人民共和國的退籍申請書，因為規定是2月3日前要有申請書；另外，也知道李沒有跟立法院秘書單位提到這部分，是不是她不曉得有這個申請書，所以說送一個給他參考。

劉世芳強調，立法委員是國家名器，本來就應該按照規定走，加上很多其他為了擔任立委而放棄第二國的國籍，「但還是沒有看到妳（李貞秀）有真的提出這樣的申請，若有提出申請，會體諒中國給你刁難，可能不會馬上給官方文件」。

劉世芳說，還是基於善意，李貞秀曾經回去過家鄉，但家鄉人告訴她不可能放棄。為什麼會認為她沒有填寫完成？因為後面沒有「收件章」，不管是不是倉促提出或是為了記者會，「這個的最後一頁會有收件章，至少要有官方的章戳，就是因為沒有任官方章戳，所以才會認為是不是倉促為了應付記者會，把這些列出來」。

劉世芳說，立法院要用「兩岸人民關係條例」、《國籍法》或其他法律來解釋李貞秀可以行使其所有立委職權，「請白紙黑字寫清楚」，內政部當然尊重立法院各項決議或法定決議。但她重申，內政部是《國籍法》的主管機關，立委的解職機關是立法院，立法院要對法律負責，不是對內政部或是對劉世芳負責。

劉世芳強調，李貞秀就職前一日是否有明確給立法院退籍申請書，就算李貞秀隨便亂寫，但只要有戳章內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』，所以內政部的認定，她就是沒有完成擔任立委的程序」。

02/08 全台詐欺最新數據

東京無頭屍「頭顱找到了」！
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光
名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

賴清德春節邀五院茶敘　黃國昌：盼韓院長苦心不會再被糟蹋

立法院長韓國瑜日前表示，總統賴清德將在新春期間將邀請五院院長茶敘，總統府昨也證實，希望茶敘能化解朝野歧見。對此，民眾黨主席黃國昌今（10日）說，韓院長一向心胸寬大、憂國憂民，去年茶敘非常懇切的請賴清德總統停止大罷免，但未獲得接納，「那我希望，今年韓院長的苦心，不會再被糟蹋」。

民眾黨李貞秀

