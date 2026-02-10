　
政治

謝寒冰：抓高金素梅又用「柯文哲模式」　接下來黃國昌絕對會有事

▲檢調搜索高金素梅立法院辦公室，帶走資料、電腦。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲檢調搜索高金素梅立法院辦公室，帶走資料、電腦。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者郭運興／台北報導

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今(10日)遭檢調搜索，北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。對此，媒體人謝寒冰表示，查高金素梅查了半天查不出來，但又想抓她，就用「柯文哲模式」，先用助理費這些東西去抓，隨便找個理由先搜索，柯文哲案不就這樣嗎？他示警，真的提醒藍白，賴清德現在不想等了，接下來黃國昌絕對會有事。

謝寒冰於節目《新聞大白話》表示，大家不覺得很奇怪嗎？調查局國安站去辦這個案子，結果北檢說3個罪，詐領助理費、詐領某協會補助款、違反醫療器材管制法，但這3個跟國安有什麼關係？唯一硬要去扯的，就是高金素梅過去發放的快篩試劑跟口罩是中國大陸來的，但就算真的是，請問一下這違反什麼國安？用了中國大陸的口罩會突然支持共產黨？

謝寒冰表示，為什麼要這樣辦大家看不出套路嗎？用國安去查高金素梅，因為就是想高金素梅經常跟大陸有交流往來，是不是可以查出什麼蛛絲馬跡，結果查了半天查不出來，但又想抓她，那怎麼辦？就是用「柯文哲模式」，先用助理費這些東西去抓。

謝寒冰認為，所謂的快篩試劑、口罩，那是2022年的事情，涉案的議員都已經被起訴，後來都無罪定讞，現在又來辦這個案子，所以就是隨便找個理由，先騙到搜索票，就可以到處去查，接下來就換媒體週刊出場。

謝寒冰說，現在看起來很像就是隨便找個理由先搜索，帶回去的東西再慢慢一個一個查，看有沒有可以連上的東西，目的就是這樣，連不上的就用影射的，柯文哲案不就這樣查的嗎？

謝寒冰表示，問題是，檢調可以這樣辦高金素梅，她還是原住民委員、正港的台灣人，都敢這樣抓了，接下來藍白的還可以不怕嗎？自己早就說賴清德會用這招了，現在賴連這個年都捨不得過，年前就先弄。

謝寒冰說，但民進黨的人都大事化小、小事化無，大家看鄭文燦之前很嚴重的樣子，現在一副快無罪的樣子，其他要馬就緩刑、易科罰金，但不是民進黨自己人的人呢？

謝寒冰示警，所以真的提醒藍白，本來以為賴清德等過完年再說，現在不想等了，直接上，接下來黃國昌絕對會有事，之前就有媒體說檢調請了5次搜索票，只是法院不准而已，現在黃國昌沒有立委的身分，大家覺得法院會不會准？

▼謝寒冰。（圖／世新大學提供）

圖四：謝寒冰。（圖／世新大學提供）

