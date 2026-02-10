最後倒數！高雄「公費流感疫苗」庫存剩1千劑　估春節前打完

▲高雄公費流感疫苗最後倒數，預估春節前全數用罄。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

農曆春節連假即將到來，民眾南來北往頻繁，加上天氣濕冷，流感及腹瀉等傳染風險增加。高雄市衛生局今（10）日指出，高雄市公費流感疫苗最後一批調配到貨僅餘約1000劑，呼籲高風險族群市民儘快於年前完成接種。

衛生局表示，114年度公費流感疫苗全市僅剩1千劑，預計春節前用罄，合約院所均僅提供當日預約，採隨到隨打原則，建議市民先查詢合約院所名單及庫存資訊，致電確認疫苗餘量後再前往接種。由於接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病者等高風險族群，把握最後機會於年前完成接種。

因應農曆春節連假期間就醫需求，除高雄市23家急救責任醫院全天候急診，除夕至初三期間，衛生局也協調醫院46家、基層診所及衛生所計424家開設傳染病特別門診，可提供有疑似傳染病感染症狀民眾醫療服務，以及就醫民眾公費流感及COVID-19抗病毒藥物開立及調劑服務。

其中除夕492診次、初一164診次、初二192診次、初三265診次，合計開設1113診次，且涵蓋大旗山地區(旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門區)、原民3區皆有開設門診，以均衡城鄉醫療資源並兼顧偏鄉民眾就醫權益。

衛生局同時提醒醫師，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，即日起至2月28日期間增列「有類流感症狀，且符合7類具流感高傳播族群」為使用對象，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。