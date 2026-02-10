快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

記者蘇靖宸／台北報導

無黨籍山地原住民選區立委高金素梅傳涉詐助理費，北檢與調查局今（10日）除搜索其位在陽明山住家外，由北檢主任檢察官曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之帶隊，上午9時半到立法院青島二館的高金素梅辦公室進行搜索。據記者觀察，下午4時半許檢調查扣的物證共有7個紙箱、2個行李箱、1台桌上型電腦，接著駕車離去。





▲檢調從高金素梅國會辦公室查扣7個紙箱的物證。（圖／記者陳煥丞攝）

國民黨立委羅智強10日一早率先爆料高金素梅遭檢調搜索，隨後北檢證實此事，但未透露是因哪種罪嫌約談高金，惟傳出是涉嫌詐領助理費。對於檢調上午9時半搜索高金素梅國會辦公室，立法院長韓國瑜表示，北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，因為台北地檢署的檢察長先打電話給立法院秘書長，然後說要搜索高金委員的辦公室，然後立法院秘書長周萬來打電話給他，接著在立法院的人員陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題。

▲調查局國安站主任楊任之（前）、北檢主任檢察官曾揚嶺搜索完高金素梅國會辦公室後離去。（圖／記者蘇靖宸攝）

但韓國瑜強調，他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，而且只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當關、萬夫莫敵，最有這種氣勢。韓強調，他相信高金委員是禁得起檢驗，也尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查，必須一定要公正，如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。

韓國瑜也再次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點是他再次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向努力，謝謝大家。

▼韓國瑜10日聲援高金素梅。（圖／記者湯興漢攝）