合法掩護非法！桃園棋牌社透過Line揪友賭博　警突擊逮17人

▲桃園市某棋牌社試圖以合法掩護非法，透過網路Line好友揪客賭博，警方在現場蒐證。（圖／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某棋牌社在春節前透過網路Line揪友賭博，以合法掩護非法，還不時舉辦活動吸引賭客上門，為規避警方查緝，要求賭客需加入會員，以過濾可疑人物避免遭警方查緝；八德警方昨（9）日晚間突檢，查獲現場洪姓女負責人、2名員工姓員工及14名賭，查扣賭資18萬餘元等證物，警方偵訊後將洪姓負責人與員工依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依違反社維法裁處。

▲警方查獲賭客與負責人到案。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，日前接獲線報，轄區內某棋牌社有賭博情事，立即成立專案小組調查，蒐證後向桃園地院聲請搜索票，昨晚持搜索票至棋牌社突檢，當場查獲現場47歲洪姓女負責人、55歲汪姓、45歲楊姓員工及14名賭客，查扣不法所得18萬餘元、籌碼、麻將賭具數副等證物，全案帶回偵訊。

▲警方現場查獲賭資賭具等證物。（圖／八德警方提供）

八德警分局長鄭文銘表示，為提供市民安心生活環境，警方將持續掃蕩職業賭場，任何以合法掩護非法，變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並通報市政府裁處，相關業者切勿以身試法。