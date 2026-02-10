　
社會 社會焦點 保障人權

合法掩護非法！桃園棋牌社透過Line揪友賭博　警突擊逮17人

▲桃園市八德警方某棋牌社試圖以合法掩護非法，透過網路Line好友揪客賭博，警方在現場蒐證。（圖／八德警方提供）

▲桃園市某棋牌社試圖以合法掩護非法，透過網路Line好友揪客賭博，警方在現場蒐證。（圖／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某棋牌社在春節前透過網路Line揪友賭博，以合法掩護非法，還不時舉辦活動吸引賭客上門，為規避警方查緝，要求賭客需加入會員，以過濾可疑人物避免遭警方查緝；八德警方昨（9）日晚間突檢，查獲現場洪姓女負責人、2名員工姓員工及14名賭，查扣賭資18萬餘元等證物，警方偵訊後將洪姓負責人與員工依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依違反社維法裁處。

▲桃園市八德警方某棋牌社，透過網路揪客賭博，警方現場查獲賭客與負責人到案。（圖／八德警方提供）

▲警方查獲賭客與負責人到案。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，日前接獲線報，轄區內某棋牌社有賭博情事，立即成立專案小組調查，蒐證後向桃園地院聲請搜索票，昨晚持搜索票至棋牌社突檢，當場查獲現場47歲洪姓女負責人、55歲汪姓、45歲楊姓員工及14名賭客，查扣不法所得18萬餘元、籌碼、麻將賭具數副等證物，全案帶回偵訊。

▲桃園市八德警方某棋牌社，透過網路揪客賭博，警方現場查獲賭資賭具等證物。（圖／八德警方提供）

▲警方現場查獲賭資賭具等證物。（圖／八德警方提供）

八德警分局長鄭文銘表示，為提供市民安心生活環境，警方將持續掃蕩職業賭場，任何以合法掩護非法，變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並通報市政府裁處，相關業者切勿以身試法。

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

相關新聞

載母就醫陷車陣　兒子緊急向警求助開道送醫

載母就醫陷車陣　兒子緊急向警求助開道送醫

桃園市八德區黃姓男子上週開車，搭載突發高血壓、心律飆高的母親就醫，途中遇道路施工陷於車陣中，黃情急之下就近向八德警分局四維派出所求援，請求警方協助開道護送至醫院急診室，警方立即鳴笛協助開道護送，及時趕到醫院接受強心針注射，順利挽回寶貴生命，後來身體狀況維持穩定，黃男與家屬對八德警方及時協助開道，感謝不已。

幫女友人出頭連轟2槍　他中彈倒地送醫撿回一命　

幫女友人出頭連轟2槍　他中彈倒地送醫撿回一命　

外送員疾馳碰撞待轉機車　釀2傷原因待查

外送員疾馳碰撞待轉機車　釀2傷原因待查

桃園大叔肇逃後自撞路樹　車上搜出喪屍煙彈

桃園大叔肇逃後自撞路樹　車上搜出喪屍煙彈

桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治

桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治

