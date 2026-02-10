　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天北東降雨機率增　除夕又有冷空氣接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，北部及東半部降雨增加，高溫略微下降，周四白天回溫，到周末都是晴到多雲好天氣。下周一除夕又有一波冷空氣南下，北部及東半部再轉濕涼，預計影響到初三。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有2波東北季風影響，明天至周四清晨鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北地區及北部山區為零星短暫雨，中南部多雲到晴，北台灣整天稍涼。周四白天回溫，降雨減少，僅東半部、恆春有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，周五至下周日各地都是晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東南部及恆春有零星短暫雨。下周一除夕另一波鋒面通過，東北季風增強，預計影響到初三，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴。初四逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。 

溫度方面，他表示，明、後天北部及宜花高溫降到19至21度，其他地區仍有24至26度，中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部及花東16至18度。周五至下周日氣溫回升，高溫都有26至28度，低溫16至18度。

另外，黃恩鴻指出，周五晚間至下周日清晨中部以北、金門及馬祖有低雲或霧，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東京無頭屍「頭顱找到了」！
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光
名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE超夯表情貼「不是地瓜球」小編糾正了！全場敲碗：請改名

明天北東降雨機率增　除夕又有冷空氣接力

最後倒數！高雄「公費流感疫苗」庫存剩1千劑　估春節前打完

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　原因曝老鳥秒懂

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

英語系碩班3人報名「僅1人應考」教授嘆：該提早退休了！網點2原因

星宇航空進場重飛未依SOP　民航局開罰60萬元

跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」　2/14開賣贈景點門票

星宇航空A350-1000今首航東京　桃園機場水門禮迎新機

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

LINE超夯表情貼「不是地瓜球」小編糾正了！全場敲碗：請改名

明天北東降雨機率增　除夕又有冷空氣接力

最後倒數！高雄「公費流感疫苗」庫存剩1千劑　估春節前打完

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　原因曝老鳥秒懂

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

英語系碩班3人報名「僅1人應考」教授嘆：該提早退休了！網點2原因

星宇航空進場重飛未依SOP　民航局開罰60萬元

跟小孩說國語「被嗆可悲、忘母語」！她一句話神回擊路人嬤

觀光署推「Taiwan PASS台灣燈會限定版」　2/14開賣贈景點門票

星宇航空A350-1000今首航東京　桃園機場水門禮迎新機

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

生活熱門新聞

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

鐵軌旁驚見「移動草叢」　警要罰了

饒舌歌手自爆妻外遇　親拍片否認家暴

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑

花蓮32年包心粉圓熄燈！老闆娘親揭原因

威力彩飆13.5億　3招提升偏財運

更多熱門

相關新聞

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

除夕起北東連4天降溫有雨　初四轉乾迎暖陽

未來一周有2股冷空氣影響，明、後天北部及宜蘭略為降溫，水氣增多。下周一除夕又有東北季風南下，北部及東半部再轉濕涼，預計影響到下周四清晨，下周五至22日回暖，天氣穩定可見陽光。

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面