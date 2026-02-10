明天北東降雨機率增　除夕又有冷空氣接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，北部及東半部降雨增加，高溫略微下降，周四白天回溫，到周末都是晴到多雲好天氣。下周一除夕又有一波冷空氣南下，北部及東半部再轉濕涼，預計影響到初三。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有2波東北季風影響，明天至周四清晨鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北地區及北部山區為零星短暫雨，中南部多雲到晴，北台灣整天稍涼。周四白天回溫，降雨減少，僅東半部、恆春有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，周五至下周日各地都是晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東南部及恆春有零星短暫雨。下周一除夕另一波鋒面通過，東北季風增強，預計影響到初三，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴。初四逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。

溫度方面，他表示，明、後天北部及宜花高溫降到19至21度，其他地區仍有24至26度，中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部及花東16至18度。周五至下周日氣溫回升，高溫都有26至28度，低溫16至18度。

另外，黃恩鴻指出，周五晚間至下周日清晨中部以北、金門及馬祖有低雲或霧，提醒民眾留意。

