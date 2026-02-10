名醫瘋魔投資到處借錢！賣房產借高利被詐7173萬　友搖頭：沒救了

▲葉姓醫師行醫數十載的存款，被詐團騙空。（資料照／記者劉維榛攝）

記者郭玗潔／新竹報導

資深葉姓名醫回歸竹東家鄉行醫耕耘40餘年，卻因誤信詐騙投資，導致積蓄血本無歸。據了解，葉陸續被給詐團騙走6665萬元，家人發現後報警，面交車手也被逮捕，然而葉仍執迷不悟，認為「投資老師」不會騙他，繼續拿出508萬元交給詐團，受騙金額7173萬。不僅導致家人不諒解，合夥人也搖頭表示「他沒救了」，與他劃清界線，認為葉抵押房產7、8千萬，私下又跟親友、員工借錢已經失心瘋，呼籲親友不要再借錢給他。

判決指出，詐欺集團自稱「萬圳光投資股份有限公司」，向葉姓醫師謊稱可投資獲利，葉信以為真，陸續與不同車手面交高達7173萬。其中孫姓車手於去年1月20日，和葉男相約面交2457萬6500元，取款後孫男將錢送到指定地點，並收到1500元報酬。之後葉的家人察覺不對，報警處理，經警方循線查到孫男。

法官認為，孫男和詐欺集團合謀，讓葉男幾乎喪失畢生積蓄，依犯修正前詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣500萬元罪，處5年徒刑。併科罰金2萬元。其他和葉男面交的車手則另案審理。

而網路上也有疑似葉男事業上的合夥人訊息流出，表示車手都判刑了，法院也認證車手上的文件都是偽造的，但葉男仍對投資深信不疑，覺得車手只是中間橋樑，跟對方無關，除了用房產跟高利貸抵押借出7、8千萬給對方，私底下又跟親朋好友借了1、2千萬、跟員工借了幾百萬，現在葉連10萬都拿不出，仍表示要「繼續努力」，想再拿500萬給對方投資，無奈喊「他沒救了」，呼籲親朋好友別再借他錢。