校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

▲台南市教育局舉辦校園霸凌事件調查處理實務工作坊，強化學校第一線人員專業知能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對校園互動型態日趨多元且複雜，為協助學校更精準辨識並妥善處理校園霸凌事件，接住每一位發出求救訊號的孩子，台南市教育局舉辦「校園霸凌事件調查處理實務工作坊」。

活動邀請教育部校園霸凌事件調查人員培訓講師、桃園市蘆竹區新莊國小校長林來利擔任主講人，與各校學務人員及第一線教師，深入探討霸凌事件從預防、受理、調查到後續輔導與修復的完整處理歷程。

市長黃偉哲表示，校園霸凌「零容忍」是市府堅定不移的立場。守護每一位學生在校園中安全成長，並協助孩子建立自我價值感，是整個社會共同的責任。市府持續透過教師專業研習與制度精進，提升教師對學生身心狀況的敏銳度，讓問題能及早被發現、即時介入並妥善處理，營造友善、安全且充滿尊重的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，教育局已訂定「校園霸凌防制整體計畫」，從「完備行政運作機制」、「精進教職員知能」、「深化教育宣導活動」及「建立安全支持環境」四大面向推動防制作為。他強調，校園霸凌事件的關鍵不僅在於是否發生衝突，更在於是否符合霸凌構成要件，以及學校是否依規定程序正確受理與調查，避免誤判或行政瑕疵，影響學生權益。

本次工作坊特別針對實務面加強說明，包括學校管轄權限、不受理情形、霸凌構成要件判斷，以及與一般衝突或故意傷害行為的區辨等重點，協助學校在第一時間做出正確判斷。同時也強調善用調和機制，導入修復式正義理念，在依法調查之外，透過對話與關係修復，降低學生間長期對立與衝突，回歸教育本質。

林來利校長透過實際調查案例與校園現況分享，深入剖析霸凌事件認定的細節與行政處理關鍵，引導與會教師掌握實務操作的重點。現場交流互動熱絡，與會人員普遍反映，對於霸凌事件的判斷標準與處理流程有更清楚、具體的認識，有助於未來實務應用。

教育局進一步強調，防制校園霸凌「預防重於治療」。每年持續推動友善校園運動，要求各校落實品德教育與法治教育，教導學生正確的人際互動技巧，學習尊重他人並培養同理心。自111學年度起推動「校園暴力學生偏差行為及霸凌事件輔導支持計畫（VGP）」，由學校規劃多元輔導處遇方案，協助個案學生進行關係

修復，避免事件重演。

為強化宣導與求助管道，教育局每學期透過校長行政會議及學務工作會議，督導學校落實霸凌防制措施，並於友善校園週辦理宣導活動與校園生活問卷，主動掌握高關懷學生。另於學期初發放關懷貼紙，清楚標示通報專線與關懷信箱，張貼於學生聯絡簿，讓學生與家長可隨時反映情形，協助教育局與學校即時介入處理，確保每一位學生都能安心學習、健全成長。