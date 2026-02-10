　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

▲中國U17男隊勝印尼7分。（圖／翻攝自微博，下同）

▲中國隊勝印尼7分。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國U17國足8日晚間（北京時間）在印尼雅加達進行一場國際友誼賽，以7比0擊敗印尼U17隊。中國U17國足今年5月將出征U17亞洲盃，賽事小組前兩名可晉級8強，並取得U17世界盃參賽資格，球隊自去年12月起展開集中備戰。

據《揚子晚報》報導，在本場比賽前，中國U17國足已與上屆U17亞洲盃冠軍烏茲別克U17隊進行兩場熱身賽，先以1比2落敗，隨後再以2比0取勝，狀態逐步調整。

▲▼中國U17男隊勝印尼7分。（圖／翻攝自微博）

本場比賽開賽後，中國U17國足較快進入節奏。第15分鐘，鄺兆鐳助攻張松源頭球破門，取得領先。第24分鐘，鄺兆鐳左路起腳遭封堵，王賀毅跟進補射得手。第41分鐘，趙松源突破防守後低射破門，完成個人第二顆進球。2分鐘後，帥惟浩再下一城，比分擴大為4比0。

下半場第52分鐘，帥惟浩再度進球，個人梅開二度。隨後鄺兆鐳送出挑傳，張伯霖把握機會破門。補時階段，孔璽諾助攻伊力洪完成最後一球，中國U17國足最終以7比0結束比賽。

依照行程安排，中國U17國足將於11日與印尼U17隊進行第二場熱身賽，並計畫於3月展開今年第二階段集訓，期間預計安排4場熱身賽，對手皆為亞洲前八強球隊。

▲▼中國U17男隊勝印尼7分。（圖／翻攝自微博）

中國國足鮮少在大型賽事上取得佳績，令中國球迷不勝唏噓。本次U17友誼賽罕見大比分贏球，也令球迷苦笑直呼，「總改不了大吹特吹自嗨的毛病，表現好的都是熱身賽、友誼賽！有本事正賽這樣再吹吧」、「好像還是看不到打贏日本的希望」、「從來沒打過這麼富裕的仗」、「是近幾十年來最好的表現了，孩子們未來可期」。

公開資料顯示，國際足總U-17世界盃（FIFA U-17 World Cup），常被稱為世少賽或世少盃，是由17歲以下國家隊參加的男子足球錦標賽，由國際足總（FIFA）負責舉辦賽事。

