地方 地方焦點

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，各地年貨大街熱鬧開市，人潮湧現，為提升市民家庭的防火、防災意識，台南市消防局第四救災救護大隊新化消防分隊，於10日下午2時30分，在新化年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，結合年節採買氛圍與防災教育，讓大小朋友在逛街買年貨之餘，也能學習實用的消防安全知識，為春節安全多一分保障。

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場特別規劃「小小消防衣穿著體驗區」，小朋友換上迷你版消防服，化身可愛又帥氣的消防英雄，吸引不少家長駐足拍照。除了著裝體驗，新化消防分隊也在現場後方設置多項體驗關卡，包含垂降體驗、射水操作以及雲梯車搭乘，讓民眾親身感受消防救災任務，透過實際操作加深防災印象，讓消防知識不再只是書本上的宣導，而是貼近生活的安全技能。

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，此次體驗營不僅吸引許多小朋友踴躍參加，也成功讓原本只是來採買年貨的民眾停下腳步，聆聽消防同仁的防災宣導。他強調，透過寓教於樂的方式，將防災觀念深植孩子心中，同時也提醒家長，過年期間用火、用電頻繁，具備正確的防災與應變能力，才是送給家人最安心的新春禮物。

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長楊宗林指出，春節期間家庭用電量、用火頻率大幅增加，加上年貨大街人潮密集，一旦發生意外後果不容小覷，因此消防同仁也把握機會，向攤商與民眾加強宣導防火、防災重點，希望大家都能平平安安過好年。

▲新化消防分隊在年貨大街舉辦「小小消防英雄體驗營」，吸引許多親子家庭參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也呼籲，防災工作不分平日或節日，更不分你我，只要平時做好防災整備與訓練，災害來臨時就能派上用場。透過在年貨大街、活動場合推動防災教育，喚起民眾對災害風險的記憶與重視，強化自身應變能力，才是真正的安全之道。

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

