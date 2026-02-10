縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

▲搶匪當場炸開運鈔車。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

義大利南部布林迪西省（Brindisi）9日上午發生運鈔車劫案，一群武裝搶匪使用「戰爭級」犯案手法，在光天化日下高調犯案，甚至與義大利憲兵（Carabinieri）爆發激烈槍戰，所幸無人傷亡。

戰爭級劫案 與憲兵槍戰

綜合義媒報導，此案發生在613號國道（State Road 613）圖圖拉諾（Tuturano）交流道附近。搶匪首先駕駛一輛裝有警用閃光燈的藍色愛快羅密歐（Alfa Romeo），偽裝成護衛警車，誘騙運鈔車來到陷阱路段。

在這裡，搶匪已將一輛廂型車「橫向」停放在公路中央，並且縱火燒車，完全擋住去路，逼迫運鈔車停下。接下來，他們使用炸藥攻擊運鈔車。

Assalto ad un portavalori nel brindisino, sparatoria coi carabinieri. Sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all'altezza di Tuturano #ANSA https://t.co/14lCR3C8Eu pic.twitter.com/87pp9g2CkY — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 9, 2026

根據現場畫面，運鈔車遇襲後，周圍煙霧瀰漫。搶匪身穿黑白兩色連身服，頭戴面罩、手持步槍，至少6人參與行動，但在與憲兵一陣交火之後逃逸。

2搶匪被捕 仍在追捕中

最終，憲兵在斯昆扎諾（Squinzano）鄉間逮捕2名蒙面徒步逃亡的嫌犯，另外尋獲一輛吉普車，研判是用於接應逃亡的備用車輛。

根據初步消息，這場劫案最終並未成功奪走財物。警方研判，這群搶匪來自犯罪集團猖獗的福賈地區（Foggia），目前仍在全力追捕剩餘至少4名在逃嫌犯。