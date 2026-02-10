　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

▲▼縱火攔路「炸開運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光。（圖／翻攝X）

▲搶匪當場炸開運鈔車。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

義大利南部布林迪西省（Brindisi）9日上午發生運鈔車劫案，一群武裝搶匪使用「戰爭級」犯案手法，在光天化日下高調犯案，甚至與義大利憲兵（Carabinieri）爆發激烈槍戰，所幸無人傷亡。

戰爭級劫案　與憲兵槍戰

綜合義媒報導，此案發生在613號國道（State Road 613）圖圖拉諾（Tuturano）交流道附近。搶匪首先駕駛一輛裝有警用閃光燈的藍色愛快羅密歐（Alfa Romeo），偽裝成護衛警車，誘騙運鈔車來到陷阱路段。

在這裡，搶匪已將一輛廂型車「橫向」停放在公路中央，並且縱火燒車，完全擋住去路，逼迫運鈔車停下。接下來，他們使用炸藥攻擊運鈔車。

根據現場畫面，運鈔車遇襲後，周圍煙霧瀰漫。搶匪身穿黑白兩色連身服，頭戴面罩、手持步槍，至少6人參與行動，但在與憲兵一陣交火之後逃逸。

2搶匪被捕　仍在追捕中

最終，憲兵在斯昆扎諾（Squinzano）鄉間逮捕2名蒙面徒步逃亡的嫌犯，另外尋獲一輛吉普車，研判是用於接應逃亡的備用車輛。

根據初步消息，這場劫案最終並未成功奪走財物。警方研判，這群搶匪來自犯罪集團猖獗的福賈地區（Foggia），目前仍在全力追捕剩餘至少4名在逃嫌犯。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東京無頭屍「頭顱找到了」！
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光
名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

高市大勝「習陷入兩難局面」

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

27歲網美「水中生產」！兒出生1小時亡　

飛機起飛前　警察衝機艙逮捕戀童癖機師

更多熱門

相關新聞

台城市入榜「全球最好客城市」

台城市入榜「全球最好客城市」

知名線上旅遊平台 Booking.com 日前揭曉 2026 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards） 。透過全球旅客超過 3.7 億筆經驗證的評語，選出「最好客城市」、「旅客最愛住宿類型」等。而台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚文化底蘊與熱情海島魅力，強勢入榜「全球最好客城市」，成功讓台灣的熱情好客再次驚艷世界。

2026冬奧開幕最美亮點！李奧納多超模女友持旗現身

2026冬奧開幕最美亮點！李奧納多超模女友持旗現身

22歲女音樂太大聲　被親哥飛刀刺殺

22歲女音樂太大聲　被親哥飛刀刺殺

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「到台灣治療」

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「到台灣治療」

關鍵字：

義大利運鈔車搶匪槍戰追捕

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面