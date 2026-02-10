去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　原因曝老鳥秒懂

▲同事去年才升職。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

迎來年末尾牙季，一名網友表示，過去常聽說「尾牙後有人會被資遣」，原本半信半疑，近日卻親眼見到，公司同事在年底尾牙結束後不久遭到資遣，更驚訝的是，該名同事任職約6年，去年才剛升職，卻突然被通知離職，原因曝光，讓他更困惑了。

尾牙後突然被資遣



原PO在Dcard發文，同事在公司服務約6年，去年才升職，照理說應屬於被公司肯定與信任的員工，沒想到上周五吃完尾牙後，竟然被資遣，聽說理由是「請假太多」，但原PO指出，對方的請假狀況完全依法辦理，特休用完後再請事假，流程正常、主管也都有核准，沒有曠職或失聯，工作交接也沒有缺漏。

他表示，辦公室內其實不乏上班聊天、滑手機的情況，「怎麼這些人都安然無恙，反而是依法請假的被處理掉？」他猜測可能是因為得罪主管，所以才被資遣，「原來升職不是保護色，依法請假也不是護身符。」

資遣原因是「請假太多」

這起事件讓原PO對「努力會被看見」、「升職代表肯定」不以為然，原本就有離職念頭，現在只想趕快丟履歷閃人，「畢竟在某些地方，照規定做事，不被上面的喜歡，就沒有活路。」

貼文曝光，掀起網友討論，「工作就是這樣，只有學生跟剛畢才以為是靠能力靠努力才能往上爬，基本上大多還是靠人脈靠關係，好好經營人際關系才是真的」、「我遇過有才領完資深員工獎，下星期就被資遣的」。

也有網友提到，「他請假沒錯，但應該太常請假，公司也看不下去」、「如果老是請假，不但對其他員工不公平，也會讓公司觀感不好，認為根本無心工作」、「特休以外的請假，在有些主管眼中就算請太多，有些公司內部員工幾乎都不敢請事假、病假」、「事假一定會被釘」。