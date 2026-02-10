高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

▲陸外交部發言人林劍重申，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市早苗「錯誤」涉台言論。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對日本首相高市早苗近期表達對華對話持開放態度，大陸外交部發言人林劍今（10）日回應指出，對話不能「嘴裡喊對話，手上忙對抗」，並且再次重申日方若真心想發展中日戰略互惠關係，必須撤回高市早苗此前有關「台灣有事」即「存亡危機事態」等錯誤涉台言論。

大陸外交部發言人林劍今10日主持例行記者，有記者問，「針對日本首相高市早苗日前稱對同中方開展對話持開放態度，中方對此有何評論？」

林劍表示， 中方已多次闡明相關嚴正立場。真正的對話應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。

林劍再次強調，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受。」

林劍重申，「日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市早苗錯誤涉台言論。恪守中日四個政治文件和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意。」

高市早苗自去年11月上任以來，多次公然將「台灣有事」與行使「集體自衛權」掛鉤，暗示日本可能武力介入台海問題，引發中方強烈交涉。此外，高市日前在眾議院選舉勝選後，雖表達對華對話持開放態度，但也提到正在為參拜靖國神社「營造環境」，此類右翼立場被中方視為挑戰戰後國際秩序與兩國關係底線。

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗率領下大勝，席次達316席。大陸外交部昨9日並未向高市早苗表達「祝賀」，要求日本恪守中日四個政治文件，並再次敦促日方撤回高市的「台灣有事」言論。