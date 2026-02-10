　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸外交部發言人林劍重申，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市早苗「錯誤」涉台言論。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對日本首相高市早苗近期表達對華對話持開放態度，大陸外交部發言人林劍今（10）日回應指出，對話不能「嘴裡喊對話，手上忙對抗」，並且再次重申日方若真心想發展中日戰略互惠關係，必須撤回高市早苗此前有關「台灣有事」即「存亡危機事態」等錯誤涉台言論。

大陸外交部發言人林劍今10日主持例行記者，有記者問，「針對日本首相高市早苗日前稱對同中方開展對話持開放態度，中方對此有何評論？」

林劍表示， 中方已多次闡明相關嚴正立場。真正的對話應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。

林劍再次強調，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受。」

林劍重申，「日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市早苗錯誤涉台言論。恪守中日四個政治文件和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意。」

高市早苗自去年11月上任以來，多次公然將「台灣有事」與行使「集體自衛權」掛鉤，暗示日本可能武力介入台海問題，引發中方強烈交涉。此外，高市日前在眾議院選舉勝選後，雖表達對華對話持開放態度，但也提到正在為參拜靖國神社「營造環境」，此類右翼立場被中方視為挑戰戰後國際秩序與兩國關係底線。

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗率領下大勝，席次達316席。大陸外交部昨9日並未向高市早苗表達「祝賀」，要求日本恪守中日四個政治文件，並再次敦促日方撤回高市的「台灣有事」言論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

高市稱對華對話持開放態度　陸外交部諷：嘴喊對話，手上忙對抗

高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北　抵達後司機爆哭：第一次看見雪

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

王毅出席2026年APEC首場高官會　強調推進4項工作、加快3個轉型

陸物流及電氣裝備兩大央企合組新公司　保障產業供應鏈安全

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」　王滬寧：暢通便利兩岸往來

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒　雙手剝開蘋果如小菜一碟

灶王爺身世大解密！　人間最強「監察官」來自北京順義

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

【柴不理你呢】以為會被熱情迎接...奴才回家見柴犬四腳朝天翻肚睡

大陸熱門新聞

陸性商教母周媛17年前青澀照曝光 醫美創業...揭「黑白顛」背後意涵

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

陸15歲「怪力男」徒手折斷80公斤臂力棒 雙手剝開蘋果如小菜一碟

奶茶內發現「整張收據」！　店長硬拗：紙「乾淨無菌」喝了也沒事

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

陸黑診所「放血療法」地面血流成泊

灶王爺身世大解密！　

美軍售廢除「先到先得」　陸專家：壓榨盟友

儀表板恐失效！　陸造車新勢力緊急召回24萬輛汽車

成龍將與美傳奇歌手上春晚演唱

更多熱門

相關新聞

自民黨勝選　李在明祝賀高市早苗邀訪韓

自民黨勝選　李在明祝賀高市早苗邀訪韓

日本眾議院8日改選結果出爐，自民黨在首相兼黨總裁高市早苗領軍下大獲全勝，拿下465席中的316席，跨越3分之2修憲門檻，創下戰後最佳成績。

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

北京失算！高市大勝　中國施壓反成助攻

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

高市早苗表明「挑戰修憲」　自民黨勝選解封

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

鄭麗文兩岸和平框架是什麼？　蕭旭岑：2028年執政遠景可期

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

關鍵字：

標籤:中日關係高市早苗台灣問題外交回應政治文件

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面