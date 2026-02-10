林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

▲林宅血案的行凶時序。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者杜冠霖／台北報導

近期社會再度關注林宅血案相關歷史爭議，針對案件真相是否已被完整揭露、政治檔案是否仍遭不當封存，引發各界討論。對此，時代力量今（10日）表示，林宅血案不僅是一樁尚未釐清的重大政治謀殺案件，更是台灣民主化與轉型正義進程中，至今仍未癒合的歷史傷口。相關檔案理應完成解密，除非能具體說明涉及對外或對中情報工作的正當理由。至今國安局仍未清楚交代，究竟有哪些檔案援引例外條款而未解密。總統賴清德應責成國安會，要求國安局對外清楚說明檔案解密與移交的實際進度。

時代力量指出，林宅血案發生於1980年戒嚴時期，在威權統治與情治系統高度運作的背景下，林義雄先生的母親與兩位年幼女兒於嚴密監控中遭到殺害。四十多年過去，關於兇手身分、犯案過程及背後責任歸屬，社會至今仍無法獲得清楚答案，這正是台灣必須持續追問此案的原因。

時代力量強調，林宅血案的發生背景，無法脫離當時中國國民黨在蔣經國領導下所建立的威權體制與特務系統。然而，令人遺憾的是，至今未見任何國民黨重要人士，代表該黨對戒嚴時期所造成的國家暴力與恐怖悲劇，正式承擔政治責任或表達歉意。這不僅對受害家屬造成二度傷害，也是台灣轉型正義工程中最深刻的缺口。轉型正義的過程，絕對不能忽視加害者的責任。

時代力量指出，民主化後，歷屆民進黨政府確實曾嘗試透過司法調查、成立促進轉型正義委員會，以及監察院重啟調查等方式釐清事實，這些努力值得肯定，但社會也必須誠實面對，真相仍然殘缺。監察院於2023年提出的最新調查報告，明確指出包括可疑指紋仍有無法比對者、在高度監控下兇手如何進出林宅並全身而退，以及兇手通話錄音遭人洗除等三大關鍵疑點，至今仍無法獲得合理解釋。

時代力量認為，當初真相無法還原的重要原因之一，在於大量政治檔案長期遭到國安單位以永久保密或長期封存為由拒絕公開。但立法院於2023年底修正政治檔案條例，明訂檔案屆滿三十年應解密，最遲四十年必須公開。依此規定，林宅血案相關檔案理應完成解密，除非能具體說明涉及對外或對中情報工作的正當理由。然而，至今國安局仍未清楚交代，究竟有哪些檔案援引例外條款而未解密。

時代力量強調，不能再以國家安全之名，掩護威權體制下的歷史罪行。時代力量指出，當然也有一個更殘忍的可能性，就是這些檔案中不一定有真相。國安局有將近四十年，都是沒有法制化的太上機關，要能在檔案中找到清楚寫明「誰下令、誰派兇」的證據，本就極為困難。

時代力量指出，更何況，檔案管理的偽造、混亂，毀損、遺失情況所在多有。但是，即便威權政府很可能不會留下自白，甚至曾刻意湮滅證據，國家仍有責任窮盡一切可能，修復、整理與重建歷史檔案，讓社會盡可能接近真相，不能在此停下腳步。

時代力量呼籲，應在既有調查基礎上持續推動後續追查，並重申林宅血案並不符合政治檔案條例所列的延長保密要件。總統賴清德應責成國安會，要求國安局對外清楚說明檔案解密與移交的實際進度，並交代是否有關鍵資訊遺失或遭到遮蔽。同時，政府也應提供檔案局更多資源，持續修復歷史檔案，讓被遮蔽的歷史得以被社會看見。

時代力量表示，究竟是誰下令銷毀錄音帶，又是誰讓關鍵檔案消失，這些歷史責任不會隨時間自動消失。真相沒有保存期限，唯有持續落實轉型正義，台灣才能成為一個真正記得歷史、縫合傷口、邁向和解與共生的民主社會。