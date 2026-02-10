　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

▲▼根據監察院報告，林宅血案的行凶時序。（圖／）（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲林宅血案的行凶時序。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者杜冠霖／台北報導

近期社會再度關注林宅血案相關歷史爭議，針對案件真相是否已被完整揭露、政治檔案是否仍遭不當封存，引發各界討論。對此，時代力量今（10日）表示，林宅血案不僅是一樁尚未釐清的重大政治謀殺案件，更是台灣民主化與轉型正義進程中，至今仍未癒合的歷史傷口。相關檔案理應完成解密，除非能具體說明涉及對外或對中情報工作的正當理由。至今國安局仍未清楚交代，究竟有哪些檔案援引例外條款而未解密。總統賴清德應責成國安會，要求國安局對外清楚說明檔案解密與移交的實際進度。

時代力量指出，林宅血案發生於1980年戒嚴時期，在威權統治與情治系統高度運作的背景下，林義雄先生的母親與兩位年幼女兒於嚴密監控中遭到殺害。四十多年過去，關於兇手身分、犯案過程及背後責任歸屬，社會至今仍無法獲得清楚答案，這正是台灣必須持續追問此案的原因。

時代力量強調，林宅血案的發生背景，無法脫離當時中國國民黨在蔣經國領導下所建立的威權體制與特務系統。然而，令人遺憾的是，至今未見任何國民黨重要人士，代表該黨對戒嚴時期所造成的國家暴力與恐怖悲劇，正式承擔政治責任或表達歉意。這不僅對受害家屬造成二度傷害，也是台灣轉型正義工程中最深刻的缺口。轉型正義的過程，絕對不能忽視加害者的責任。

時代力量指出，民主化後，歷屆民進黨政府確實曾嘗試透過司法調查、成立促進轉型正義委員會，以及監察院重啟調查等方式釐清事實，這些努力值得肯定，但社會也必須誠實面對，真相仍然殘缺。監察院於2023年提出的最新調查報告，明確指出包括可疑指紋仍有無法比對者、在高度監控下兇手如何進出林宅並全身而退，以及兇手通話錄音遭人洗除等三大關鍵疑點，至今仍無法獲得合理解釋。

時代力量認為，當初真相無法還原的重要原因之一，在於大量政治檔案長期遭到國安單位以永久保密或長期封存為由拒絕公開。但立法院於2023年底修正政治檔案條例，明訂檔案屆滿三十年應解密，最遲四十年必須公開。依此規定，林宅血案相關檔案理應完成解密，除非能具體說明涉及對外或對中情報工作的正當理由。然而，至今國安局仍未清楚交代，究竟有哪些檔案援引例外條款而未解密。

時代力量強調，不能再以國家安全之名，掩護威權體制下的歷史罪行。時代力量指出，當然也有一個更殘忍的可能性，就是這些檔案中不一定有真相。國安局有將近四十年，都是沒有法制化的太上機關，要能在檔案中找到清楚寫明「誰下令、誰派兇」的證據，本就極為困難。

時代力量指出，更何況，檔案管理的偽造、混亂，毀損、遺失情況所在多有。但是，即便威權政府很可能不會留下自白，甚至曾刻意湮滅證據，國家仍有責任窮盡一切可能，修復、整理與重建歷史檔案，讓社會盡可能接近真相，不能在此停下腳步。

時代力量呼籲，應在既有調查基礎上持續推動後續追查，並重申林宅血案並不符合政治檔案條例所列的延長保密要件。總統賴清德應責成國安會，要求國安局對外清楚說明檔案解密與移交的實際進度，並交代是否有關鍵資訊遺失或遭到遮蔽。同時，政府也應提供檔案局更多資源，持續修復歷史檔案，讓被遮蔽的歷史得以被社會看見。

時代力量表示，究竟是誰下令銷毀錄音帶，又是誰讓關鍵檔案消失，這些歷史責任不會隨時間自動消失。真相沒有保存期限，唯有持續落實轉型正義，台灣才能成為一個真正記得歷史、縫合傷口、邁向和解與共生的民主社會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
101前董座獲假釋　2／6回家過年
快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算
快訊／台積電配息出爐！　董事會拍板
「美規車零關稅」將定案！有望降價車款一次點名
憲兵自撞身亡...可憐背景曝光
名醫到處借錢！　賣房產借高利被詐7173萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT處長谷立言赴總統官邸拜年！　賴清德愛犬斑斑也入鏡

鍾姓憲兵駕車翻覆不治　空軍不捨：協助家屬辦理喪葬事宜

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算

謝寒冰：抓高金素梅又用「柯文哲模式」　接下來黃國昌絕對會有事

歐美多國聲援黎智英　外交部：中國企圖對人民形塑寒蟬效應

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

預告農曆年後藍白拋共同政見　鄭麗文：優先處理國民黨提名作業

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

AIT處長谷立言赴總統官邸拜年！　賴清德愛犬斑斑也入鏡

鍾姓憲兵駕車翻覆不治　空軍不捨：協助家屬辦理喪葬事宜

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算

謝寒冰：抓高金素梅又用「柯文哲模式」　接下來黃國昌絕對會有事

歐美多國聲援黎智英　外交部：中國企圖對人民形塑寒蟬效應

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

預告農曆年後藍白拋共同政見　鄭麗文：優先處理國民黨提名作業

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

桃園年貨大街中壢場今開賣　桃市雙主場歡喜迎馬年

世界冠軍麵包進店體驗　台南弱勢兒少感受城市溫度

王彥程適應韓職中！柳賢振暖心照顧、姜白虎親授：差8歲內叫哥哥

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

掏空金尚昌判8年1月！101前董座林鴻明獲假釋　2／6回家過年

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

政治熱門新聞

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

快訊／檢調9:30搜索高金素梅辦公室　傳與助理費案有關

快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

陳敏鳳：國民黨內部雜音多　恐有退黨潮

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

藍營對國防預算態度鬆動？　郭正亮認了：能不買嗎？多數民意明顯

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

藍委爆台美協議「汽車零關稅」　農產品大開放

直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購？

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　推進國防預算

韓國瑜挺李貞秀　劉世芳：「頭七」了還沒放棄大陸籍

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

台美關稅協定簽署在即！傳鄭麗君今晚赴美　行政院重申秉持3原則談判

更多熱門

相關新聞

直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購？

直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購？

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今(10日)遭檢調搜索，北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人涉及3大案由，包括涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。對此，北市議員侯漢廷表示，不論是助理費、醫療器材，都是普通刑法，這次卻由國安站主任出馬，為什麼？要整肅高金素梅委員的原因，就是她反美、嗆AIT處長谷立言最有戰力，對美國而言，美方要你三更死，誰能留你到五更？看看高金委員，誰還敢反軍購？

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

賴清德聲援黎智英　「證明北京宣稱的一國兩制早已名存實亡」

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

醫質問「為何不公布林家血案」：都執政10年了

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

《世紀血案》未經同意翻拍　黃暐瀚講到落淚：真的是太不應該了

關鍵字：

林宅血案轉型正義檔案解密國安局賴清德時代力量

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面