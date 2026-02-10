　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥不起來！保時捷911陽金公路失控打滑卡溝　士林警快打救場

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陽金公路跑車打滑卡水溝，疑保時捷911 GT3受困，士林警啟動快打迅速排除。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

陽金公路驚傳跑車事故！北市士林分局接獲報案，指陽金公路馬槽橋往金山方向約12公里處發生車禍，一輛藍色跑車疑似因山區天雨路滑，行駛途中不慎打滑，整輛車卡進最外側水溝受困。據了解，該車疑似為保時捷911 GT3高性能跑車，所幸事故僅造成車輛受損，未有人員受傷。

據悉，事故地點位於山區交通要道，加上適逢春節連假前夕及陽明山花季期間，車流量明顯增加，若處置不慎恐造成後方車輛追撞，甚至引發二次事故與交通壅塞。

士林分局獲報後第一時間啟動「交通快打」機制，立即派遣交通分隊及山仔后派出所員警趕赴現場，頂著低溫細雨拉起警戒線，實施交通疏導並引導車輛減速通行，同步協請警察廣播電台及台北市交通管制工程處交通控制中心，透過CMS電子看板發布即時路況，提醒民眾提前避開事故路段。

在警方積極協調拖吊車到場支援下，受困跑車於短時間內順利排除，該路段隨即恢復正常通行，交通未受到長時間影響。

士林分局提醒，春節連假前夕與花季期間，士林、北投及山區車潮湧現，民眾出遊務必注意安全，出發前應落實車輛巡檢，確認胎紋深度及煞車系統是否正常，避免因路滑或車況不佳釀成事故。警方也將持續於重要幹道加強巡邏及交通疏導，呼籲用路人配合員警與義交指揮，共同維護走春交通順暢與安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

帥不起來！保時捷911陽金公路失控打滑卡溝　士林警快打救場

後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該換了

北市警竟是「創意私房」會員　偷拍女警、少女二審重判13年4月

導航秀逗！男大生騎車散心誤闖快速道路　嘉義警助脫困

快訊／聯手女密友「假捐真貪」收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

快訊／蕭立妍一審判無罪！被控行賄幫郭董連署　檢求重刑被打臉

生產當天驚見「孕妻偷吃照」！3個月前還在摩鐵開房　綠帽夫怒告

兒遭4同學雨傘戳臀、倒落葉！家長控師冷眼滑手機　安親班駁斥

不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

帥不起來！保時捷911陽金公路失控打滑卡溝　士林警快打救場

後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該換了

北市警竟是「創意私房」會員　偷拍女警、少女二審重判13年4月

導航秀逗！男大生騎車散心誤闖快速道路　嘉義警助脫困

快訊／聯手女密友「假捐真貪」收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

快訊／蕭立妍一審判無罪！被控行賄幫郭董連署　檢求重刑被打臉

生產當天驚見「孕妻偷吃照」！3個月前還在摩鐵開房　綠帽夫怒告

兒遭4同學雨傘戳臀、倒落葉！家長控師冷眼滑手機　安親班駁斥

不再卡關！法醫所與疾管署簽署協議　疫苗疑致死納入SOP流程

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

即／花蓮轎車自撞翻覆　空軍基地憲兵不治

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面