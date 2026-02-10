帥不起來！保時捷911陽金公路失控打滑卡溝　士林警快打救場

▲陽金公路跑車打滑卡水溝，疑保時捷911 GT3受困，士林警啟動快打迅速排除。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

陽金公路驚傳跑車事故！北市士林分局接獲報案，指陽金公路馬槽橋往金山方向約12公里處發生車禍，一輛藍色跑車疑似因山區天雨路滑，行駛途中不慎打滑，整輛車卡進最外側水溝受困。據了解，該車疑似為保時捷911 GT3高性能跑車，所幸事故僅造成車輛受損，未有人員受傷。

據悉，事故地點位於山區交通要道，加上適逢春節連假前夕及陽明山花季期間，車流量明顯增加，若處置不慎恐造成後方車輛追撞，甚至引發二次事故與交通壅塞。

士林分局獲報後第一時間啟動「交通快打」機制，立即派遣交通分隊及山仔后派出所員警趕赴現場，頂著低溫細雨拉起警戒線，實施交通疏導並引導車輛減速通行，同步協請警察廣播電台及台北市交通管制工程處交通控制中心，透過CMS電子看板發布即時路況，提醒民眾提前避開事故路段。

在警方積極協調拖吊車到場支援下，受困跑車於短時間內順利排除，該路段隨即恢復正常通行，交通未受到長時間影響。

士林分局提醒，春節連假前夕與花季期間，士林、北投及山區車潮湧現，民眾出遊務必注意安全，出發前應落實車輛巡檢，確認胎紋深度及煞車系統是否正常，避免因路滑或車況不佳釀成事故。警方也將持續於重要幹道加強巡邏及交通疏導，呼籲用路人配合員警與義交指揮，共同維護走春交通順暢與安全。