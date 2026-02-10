　
社會 社會焦點 保障人權

北市警竟是「創意私房」會員　偷拍女警、少女二審重判13年4月

▲▼北市警員郭昇翰用針孔攝影器材或手機，涉大肆偷拍女性如廁等性影像，案發後已被警局免職。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市警員郭昇翰涉嫌偷拍案件，案發後已被警局免職。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

檢警偵辦藝人黃子佼捲入的「創意私房」論壇偷拍案，查出大安分局前員警郭昇翰，涉嫌在警局女廁中裝設攝影機，偷拍女警、到警局借廁所的女子等人如廁，一審將他判處刑期合計13年2月。案經上訴，雖然有部分改認定無罪，但二審認為他犯行嚴重，因此加重刑期，合計刑期為13年4月。可上訴。

本案乃因士林地檢署偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，陸續查出有小學教師、警察等均涉入本案。檢方查出，包含小學教師林清安、超商店員陳宗駿等多名被告，上傳與未成年少女的性交影片，或是裸露的猥褻影片，再讓其他會員付費下載，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》相關罪責，因此提起公訴。

至於郭男涉案部分，則是檢警過濾會員名單時，發現郭男也捲入其中。而台北地檢署偵辦後，查扣郭男的隨身硬碟，查出共有66名被害人，包含派出所內的女同事，以及到派出所借廁所的路人、女學生，郭男甚至在某次執行救護勤務時，轄區內的身心障礙女病患下身未著衣褲時，也竊錄其下體。全案偵查終結，檢方依照「公務員假借職務上之機會妨害秘密」、《個人資料保護法》、《兒少性剝削防制條例》等罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，將郭男判處有期徒刑合計共13年2月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，於10日宣判，高院認定郭南偷拍的成年女子共有9人，另外還有3名少女，其中有還還被偷拍3次，總計共犯下15罪，這15罪分別判刑。但高院指出，因郭男另外還涉及其他案件，目前仍由其他司法機關偵查審判中，因此並未定應執行刑。郭男本次在高等法院刑期加總達13年4月。

此外，郭男偷拍的影像中還有多達54人，是成年女子但不知被害人為誰，無法提出告訴追訴者。這部分一審雖然有分別判刑，但高等法院認為郭男當時偷拍僅為滿足個人私慾，並非販賣牟利，與《個人資料保護法》構成要件不同，因此這些部分均改判無罪。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

台南市新營區2024年發生一起詐騙集團黑吃黑案件，李姓男子遭詐騙集團成員曾仁宏、張峻嘉等綑綁凌虐，4人以棍棒毆打、電擊等方式，凌虐李男2小時後，再將李男丟包在醫院，不治身亡。一審台南地院國民法官將曾、張2人重判無期徒刑，其餘2同夥均判14年以上重刑。二審維持，全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

