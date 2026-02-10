及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

▲台電高雄區處年前送暖，助阿蓮9弱勢長輩過好年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆年節前夕，台電高雄區處在阿蓮區公所協助安排下，由業務副處長許佳玉今天（10日）率隊前往關懷阿蓮區9位因病生活陷入困頓的長輩，並捐助生活扶助金，為他們送上最即時、最溫暖的支持與陪伴。阿蓮區公所社會課表示，以往民間慈善團體多以物資捐助為主，台電這次捐助的生活扶助金對長輩來說，就像年節紅包，特別有濃濃過年氣氛。

在今天捐助對象中，有一位56歲許姓老翁獨自居住，因患有心臟病、高血壓，以及氣喘等疾病，無法工作，更沒錢就醫，他表示，因為沒錢購買一台需要兩至三萬的氧氣機，有時常常睡覺睡到一半，喘不過氣，狀況已經持續三年，他很感謝台電的協助，讓他可以有部分費用作為購買氧氣機的資金。

另一位現年78歲的吳姓老翁患有輕度失智，家中兩個兒子皆已過世，女兒重度智障，家中目前僅靠政府補助及母親的微薄務農收入維持生計。到現場代領生活扶助金的太太表示，過世的兒子留下兩個小孩，一個姐姐、一個弟弟，已在工作的姐姐賺錢給弟弟唸書，台電扶助金讓他們這一家今年過年可以吃好一點。

業務副處長許佳玉今早前往阿蓮區公所捐助生活扶助金，將溫暖親手送到需要幫助的家庭。他表示，感謝區公所長期協助與聯繫，讓台電的低收入戶扶助資源能確實發揮效用，及時幫助因病而無法工作的民眾。

高雄區處多年來持續關注在地公益，也希望拋磚引玉，號召更多企業與社會力量，共同關懷弱勢，為社會注入更多正能量。