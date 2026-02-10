　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

記者林東良／台南報導

馬年春節將至，台南市消防之友會於10日上午前往消防局本部各單位，慰問春節期間仍堅守崗位的消防人員，並發放慰問品及紅包，表達對消防同仁犧牲與家人團聚時光的深切關懷。

參與慰問的有消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘，以及台南市消防局局長楊宗林。

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

市長黃偉哲表示，春節原本是家家戶戶團圓的時刻，但消防人員仍守護市民安全，令人敬佩。他特別感謝消防之友會在春節慰問中展現對消防同仁的支持，強調蔡明憲理事長及其團隊永遠是台南消防最堅強的後盾。

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

消防局長楊宗林指出，消防之友會自2019年成立以來，不僅捐贈消防車輛與救災器材，也在福利保障上提供獎勵金、意外險補助、健康檢查補助及春安慰問，讓消防同仁安心執勤、士氣倍增，進而降低市民生命與財產損失風險。

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

理事長蔡明憲強調，消防之友會的使命在於提升消防人員保險福利、協助宣導消防安全、充實裝備器材、獎勵績優人員，並促進消防與民眾的合作。他期盼透過大家的同心協力，為消防弟兄提供更完善保障，持續提升工作士氣，共同守護市民大眾的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌
後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該
花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批
直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購
美眾院通過《台灣保護法案》　中共若武力犯台將被「金融封殺」
李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

聖馬爾定醫院攜手長庚科大　推動護理人才共育新里程

台東成功警交通大執法　全面強化年節交通秩序

嘉義縣各界聯合慰問中埔分局　警民攜手守護治安

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

小小英雄出動！新化年貨大街變身消防體驗營　採買年貨也能學防災

台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

春節嘉義交通疏導不打烊　警嚴防酒駕民眾出遊更安心

聖馬爾定醫院攜手長庚科大　推動護理人才共育新里程

台東成功警交通大執法　全面強化年節交通秩序

嘉義縣各界聯合慰問中埔分局　警民攜手守護治安

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

花蓮走春更便利！國有空地供臨停　200車位全時段免費

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

及時雨！台電高雄區處年前送暖　助阿蓮9弱勢長輩過好年

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

校園霸凌零容忍　台南教育局強化調查流程與修復機制

超商煮茶葉蛋！電鍋「沒有用內鍋？」內行點頭　原因曝

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

淫官勘災溜班！游泳池強摸2男童　一審重判二審急掏200萬和解

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

【圍捕畫面曝】72歲翁借BMW X6＋240萬　竟遭30歲友連車帶錢洗劫

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

過年放煙火先看清！違規罰15萬

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」創新造景美化環境

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

更多熱門

相關新聞

即／聯手女密友收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

即／聯手女密友收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

前台南市消防局長李明峯被控涉嫌利用職務權限，勾結消防設備業者，假借推動民間捐贈消防設備之名，實則從中牟取不法利益，台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官許華偉指揮偵辦後偵查終結，依違反貪污治罪條例對李明峯及與他交往密切的女性密友楊詠琪提起公訴。

陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

陳怡珍放棄連任　全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

台南安南區火警三合院鐵皮屋燃燒15平方公尺無財損

台南安南區火警三合院鐵皮屋燃燒15平方公尺無財損

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

關鍵字：

台南消防之友會春節慰問

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面