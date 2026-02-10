台南消防之友會春節慰問　堅守崗位打火兄弟最強後盾

▲台南市消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘及消防局長楊宗林前往消防局本部慰問春節仍堅守崗位的消防人員。(圖／記者林東良翻攝，下同)

記者林東良／台南報導

馬年春節將至，台南市消防之友會於10日上午前往消防局本部各單位，慰問春節期間仍堅守崗位的消防人員，並發放慰問品及紅包，表達對消防同仁犧牲與家人團聚時光的深切關懷。

參與慰問的有消防之友會理事長蔡明憲、副理事長鄭丞焜、總幹事邱崇銘，以及台南市消防局局長楊宗林。

市長黃偉哲表示，春節原本是家家戶戶團圓的時刻，但消防人員仍守護市民安全，令人敬佩。他特別感謝消防之友會在春節慰問中展現對消防同仁的支持，強調蔡明憲理事長及其團隊永遠是台南消防最堅強的後盾。

消防局長楊宗林指出，消防之友會自2019年成立以來，不僅捐贈消防車輛與救災器材，也在福利保障上提供獎勵金、意外險補助、健康檢查補助及春安慰問，讓消防同仁安心執勤、士氣倍增，進而降低市民生命與財產損失風險。

理事長蔡明憲強調，消防之友會的使命在於提升消防人員保險福利、協助宣導消防安全、充實裝備器材、獎勵績優人員，並促進消防與民眾的合作。他期盼透過大家的同心協力，為消防弟兄提供更完善保障，持續提升工作士氣，共同守護市民大眾的安全。