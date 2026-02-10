後輪「磨到全平」還衝139線！男大生慘死...技師驚呼：早該換了

▲機車專業技師表示熱熔胎(左)與被磨平的機車輪胎(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名20歲鄭姓男大生昨(9日)下午騎機車行經139縣道彎道時，失控衝入路邊草叢送醫不治然而事故照片曝光後，機車後輪胎紋已嚴重磨平，有網友猜測肇事輪胎可能是抓地力強的熱熔胎或是光頭胎，但專業機車技師對比後指出，指該胎紋與熱熔胎明顯不同，且中間胎紋已磨至平滑，應該要立即更換，至於確切肇事原因尚待警方調查。

事故發生在昨天下午，鄭姓男大生騎車行經139線彎道時，不明原因失控衝入路旁草叢。警消獲報到場時，鄭男已無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，但最終仍宣告不治。現場照片顯示，機車後輪胎面中央的胎紋已完全磨平，輪胎兩側雖仍有部分紋路，但中間的平滑狀況相當明顯。

▲機車專業技師指出該輛肇事自撞機車為輪胎磨平。（圖／記者唐詠絮攝）

事故照片曝光後，有網友討論該輪胎是否為「熱熔胎」（一種透過摩擦升溫來提升抓地力的性能胎，常見於賽道或激烈操駕），甚至提到「光頭胎」（全無胎紋）在乾地的抓地力極佳。然而，記者實際訪問機車行專業技師，技師比對照片後指出，肇事機車的輪胎紋路與常見的熱熔胎明顯不同，且中間胎紋已磨平行車風險極高。

技師進一步說明，如果是為了「跑山」或騎乘山路，確實會建議使用抓地力較好的輪胎（如半熱熔胎），但無論使用何種輪胎，都必須定期檢查胎紋深度與胎壓。每條輪胎都會有磨損指示點，一旦磨到該點就必須立即更換，才能確保安全。

▲機車專業技師指出機車胎痕有磨損指示點。（圖／記者唐詠絮攝）

139線道因彎道多，是許多騎士喜歡騎乘的路段，但也事故頻傳。加上這起事故，已是16天內第2起死亡車禍。警方初步調查也指出，該輛機車的後輪確實已磨平，詳細肇事原因仍待進一步鑑定。警方呼籲，騎車上路前務必檢查車輛狀況，以降低意外發生。

▲機車行戴姓專業技師說明。（圖／記者唐詠絮攝）

