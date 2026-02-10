高市早苗擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：妄圖重走軍國主義邪路

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對日本首相高市早苗擬修憲將自衛隊入法，並宣稱對陸對話持開放態度，大陸國防部今（10）日發出嚴厲警告。大陸國防部發言人蔣斌指出，日方此舉並非為自衛隊「正名」，而是妄圖重走軍國主義邪路。

日本首相高市早苗稱應將自衛隊寫入憲法，希望通過修憲將自衛隊定位為「有實力的組織」，對此，大陸國防部發言人蔣斌表示，長期以來，日本政府以所謂「解釋」憲法的伎倆不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以「防禦」為藉口大力發展進攻性武器裝備，為日本「再軍事化」披上虛偽的「法治」外衣。

蔣斌指出，如今又明目張膽謀求將自衛隊寫入憲法，這不是完善法律，而是掏空「和平憲法」根基；不是為自衛隊「正名」，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂「正常國家」，而是妄圖重走軍國主義邪路。

蔣斌強調，種種跡象表明，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

另外，針對日本首相高市早苗日前稱對同中方開展對話持開放態度。大陸外交部發言人林劍稍早表示，中方已多次闡明相關嚴正立場。真正的對話應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。

林劍強調，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受。」

林劍重申，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市早苗錯誤涉台言論，恪守中日四個政治文件和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意。